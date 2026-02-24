Η δίκη που διεξήχθη σήμερα υπό τη βαριά σκιά των εκταφών θα συνεχιστεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, παραμονή της επετείου των τριών χρόνων από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Δεν είχε προηγούμενο η ένταση που προκλήθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, στη δίκη για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκησαν στην τραγωδία για τα Τέμπη, μετά τις συνεχείς απορρίψεις αιτημάτων να κληθούν ως μάρτυρες ο εφέτης ανακριτής και η γραμματέας του.

Οι γονείς των θυμάτων όρθιοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα, καλώντας τη Δικαιοσύνη να σταθεί επιτέλους στο ύψος των περιστάσεων. Οργισμένοι φώναζαν: «να σηκωθούμε να φύγουμε! Τρία χρόνια μετά και δεν ξέρουμε από τι πέθαναν τα παιδιά μας! Δεν σέβεστε τις μανάδες που είναι εδώ! Ωραία δικαιοσύνη έχετε! Θέατρο-παρωδία!»

Η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της Αναστασίας, ράγισε καρδιές, όταν απευθυνόμενη στην έδρα, τόνισε «σαν σήμερα πριν από τρία χρόνια, τα παιδιά πήραν το τρένο και δεν γύρισαν σπίτι τους... Πώς κοιμάστε τα βράδια;»

Για διαρκές μπάζωμα της αλήθειας έκανε λόγο σε δηλώσεις του ο δικηγόρος και πατέρας της Μαύρης, Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος ολοκλήρωσε σήμερα την κατάθεση του.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιφυλάχθηκε να καταθέσει αίτηση εξαίρεσης του δικαστηρίου.