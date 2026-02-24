«Επιφυλακτική» η πρόγνωση για το ελάφι, σύμφωνα με την ΑΝΙΜΑ.

Ένα ενήλικο θηλυκό ελάφι εντοπίστηκε τραυματισμένο στον χώρο του πάρκινγκ του τελεφερίκ στην Πάρνηθα και η πρόγνωση χαρακτηρίζεται «επιφυλακτική», σύμφωνα με την ΑΝΙΜΑ.

Στις 05:30 το πρωί της Κυριακής (22/2), η αστυνομία ειδοποίησε τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής για το τραυματισμένο ελάφι. Παράλληλα, η Άμεση Δράση και το Δασαρχείο απέκλεισαν το σημείο, προκειμένου να παραμείνει προστατευμένο το ζώο.

Στο σημείο έφτασε η ομάδα πεδίου της ΑΝΙΜΑ και ο κτηνίατρος της οργάνωσης αναισθητοποίησε το ελάφι. Διαπιστώθηκε πως το ζώο έφερε εκτεταμένα τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματος, αποκόλληση του κάτω χείλους του και σοβαρή πάρεση των πρόσθιων άκρων του.

Αφού μεταφέρθηκε σε ασφαλή χώρο, κατασκευασμένο για τη νοσηλεία τέτοιων ζώων, το ελάφι υποβλήθηκε σε ακτινολογικό έλεγχο, ενώ έγινε περιποίηση και συρραφή των τραυμάτων της. «Θα παραμείνει εκεί για τις επόμενες ημέρες, μέχρι να διερευνηθεί η αιτία των τραυμάτων της και να ολοκληρωθεί η ανάρρωσή της. Η πρόγνωση κρίνεται ως επιφυλακτική», αναφέρει σε ανάρτηση η ΑΝΙΜΑ.

«Η περίθαλψη των ελαφιών είναι ακριβή υπόθεση, τα φάρμακα και η όλη διαχείριση κοστίζουν. Στηριζόμαστε στους φίλους της άγριας ζωής για να ανταπεξέλθουμε», επισημαίνει η οργάνωση, που καλεί τον κόσμο να συνεισφέρει στο έργο της κάνοντας μια δωρεά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/anima.gr/posts/pfbid027f8BeGgGPVr3eJERSY3XV5i9ztRc8nTnnhbhdy7vJfCozs8sBnvBG6qrzgjqKKzdl}