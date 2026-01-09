Μια άνιση μάχη για το ελάφι αλλά με αναπάντεχη έκβαση.

Ένα ατρόμητο ελαφάκι δεν δίστασε μπροστά στον θεόρατο ρινόκερο.

Σε βίντεο από τον ζωολογικό κήπο Βρότσλαβ στην Πολωνία, ένα μικροσκοπικό ελάφι μόλις 13 κιλών έδειξε απίστευτο θάρρος μπροστά στον ρινόκερο βάρους σχεδόν 2 τόνων.

Ο ζωολογικός κήπος έκανε λόγο για «μια περίπτωση Δαβίδ εναντίον Γολιάθ στον ζωολογικό κήπο του Βρότσλαβ».

Το περίεργο στο βίντεο είναι ότι το μικροσκοπικό ελάφι όχι μόνο αντιμετώπισε τον ρινόκερο αλλά τον έκανε να το βάλει στα πόδια.

{https://twitter.com/AFP/status/2009610859178242287}