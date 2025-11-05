Τους κάλεσαν για διάρρηξη στη Νότια Ντακότα, τελικά βρήκαν ένα ελάφι.

Αστυνομικοί στη Νότια Ντακότα τα έχασαν όταν μπήκαν σε σπίτι, έπειτα από τηλεφώνημα που δέχθηκαν για διάρρηξη: ο «δράστης» ήταν ένα ελάφι.

Την ώρα που έφτασαν στο σπίτι, στο Γουότερταουν, οι ένστολοι μπήκαν φωνάζοντας «Αστυνομία», όπως προβλέπεται. «Είναι ελάφι… ω Θεέ μου!», ήταν η αντίδραση του πρώτου που είδε το ζώο στο υπνοδωμάτιο.

«Υπάρχει ένα ελάφι εδώ μέσα», είπε έκπληκτος στους συναδέλφους του που είχαν μείνει έξω από το σπίτι. «Δεν ξέρω τι να κάνω, πρώτη φορά μου τυχαίνει», παραδέχθηκε λίγο μετά.

Το ελάφι είχε εγκλωβιστεί στο υπνοδωμάτιο και πάσχιζε να βρει τρόπο να βγει από το σπίτι. Τελικά, οι αστυνομικοί το οδήγησαν προς την πόρτα, κρατώντας καρέκλες και αυτό έτρεξε ελεύθερο.

