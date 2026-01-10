Το έργο ύψους 7,5 μέτρων κρέμεται τώρα στο επταώροφο αίθριο των νέων παγκόσμιων κεντρικών γραφείων της General Motors, στο Ντιτρόιτ.

Ένα χαμένο γλυπτό του Αμερικανού καλλιτέχνη Χάρι Μπερτόια ανακαλύφθηκε ξανά και βρίσκεται σε έκθεση στο Μίσιγκαν.

Σύμφωνα με το smithsonianmag.com, το έργο τέχνης αποτελείται από δύο ομάδες άκαμπτων χαλύβδινων συρμάτων που αιωρούνται κάθετα το ένα πάνω στο άλλο. Οι ράβδοι που μοιάζουν με άχυρο είναι επικαλυμμένες με λιωμένο ορείχαλκο, μπρούντζο και κράματα μετάλλων, μια τεχνική που ο Μπερτόια χρησιμοποιούσε συχνά για να ενισχύσει τους «οργανικούς συνδυασμούς» των γλυπτών του, σύμφωνα με το Ίδρυμα Χάρι Μπερτόια.

Το έργο ανατέθηκε αρχικά από την J.L. Hudson Company για το Genesee Valley Mall, στο Φλιντ του Μίσιγκαν. Κρεμόταν στην ανοιχτή αυλή του εμπορικού κέντρου μέχρι το 1980, όταν οι εγκαταστάσεις έκλεισαν για ανακαινίσεις. Το έργο μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο Northland Mall, στο προάστιο Southfield του Ντιτρόιτ, αλλά δεν εκτέθηκε ποτέ εκεί. Αντ' αυτού, κατέληξε σε αποθήκη και ξεχάστηκε για δεκαετίες.

Όταν το Northland Mall έκλεισε το 2015, η πόλη του Southfield πλήρωσε 2,4 εκατομμύρια δολάρια για τις κλειστές εγκαταστάσεις. Οι αξιωματούχοι της πόλης δεν συνειδητοποίησαν ότι το γλυπτό Bertoia ήταν κρυμμένο στο υπόγειο, οπότε τους περίμενε μια μεγάλη έκπληξη όταν εντοπίστηκε το 2017 από την Terri Stearn και τον Jeffrey Lygon, οι οποίοι ήταν και οι δύο μέλη της Επιτροπής Τεχνών του Southfield εκείνη την εποχή.

«Φορούσαμε κράνη, ήταν βρώμικα, δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα εκεί κάτω. Είχαμε φακούς», λέει ο Stearn στον Duante Beddingfield του Detroit Free Press. «Κοιτάζω αυτό το πράγμα με τον [Λάιγκον], και είναι διαβρωμένο από τη σκόνη. Δεν μπορείς καν να τη ρίξεις. Είναι εκεί εδώ και δεκαετίες. Και κοιτάζω τον Τζεφ, και λέμε και οι δύο, "Μπερτόια!" ταυτόχρονα. Ήταν τόσο συναρπαστικό. Ουρλιάξαμε, ήμασταν τόσο ενθουσιασμένοι - σαν παιδιά σε ζαχαροπλαστείο».

Όσο απίστευτη κι αν ήταν η ανακάλυψη, το ίδιο το γλυπτό ήταν σε κακή κατάσταση. «Ήταν όλο λυγισμένο και ήταν βρώμικο», λέει η Σίλια Μπερτόια, κόρη του καλλιτέχνη και διευθύντρια του Ιδρύματος Χάρι Μπερτόια, στο Summer Ballentine των Detroit News. «Απλώς καλυμμένο με χαλίκια, ιστούς αράχνης, κουρκούτια ποντικιών και οτιδήποτε άλλο».

Η πόλη κράτησε το φθαρμένο κομμάτι και προσπάθησε να βρει αγοραστή. Αλλά στη συνέχεια, τον Απρίλιο του 2024, η General Motors ανακοίνωσε ότι σχεδίαζε να μεταφέρει τα κεντρικά της γραφεία στο Ντιτρόιτ του Χάντσον, ένα συγκρότημα στο κέντρο της πόλης που βρίσκεται στη θέση του πρώην πολυκαταστήματος J.L. Hudson Company - της ίδιας εταιρείας που είχε παραγγείλει το γλυπτό Bertoia.

Πέρα από αυτόν τον ιστορικό δεσμό, η GM είχε επίσης δεσμούς με την Bertoia. Το 1953, η εταιρεία είχε αναθέσει στον καλλιτέχνη να δημιουργήσει το Untitled Wall Screen, ένα έργο μήκους 36 ποδιών και ύψους 10 ποδιών, κατασκευασμένο από εκατοντάδες κάθετες ορθογώνιες χαλύβδινες πλάκες επικαλυμμένες με λιωμένο ορείχαλκο και μπρούντζο.\

Το έργο, το οποίο ήταν η πρώτη δημόσια εγκατάσταση γλυπτών της Bertoia, αποτελεί ολόκληρο τον τοίχο με δυτικό προσανατολισμό του Cadillac House στο Vanderbilt, που βρίσκεται στην πανεπιστημιούπολη του Παγκόσμιου Τεχνικού Κέντρου της General Motors, στο Γουόρεν του Μίσιγκαν. Η ίδια η πανεπιστημιούπολη σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Eero Saarinen, ο οποίος ήταν ένας από τους συναδέλφους του Bertoia στην Ακαδημία Τέχνης Cranbrook, στο Μπλούμφιλντ Χιλς του Μίσιγκαν.

Ο Μπερτόια, ένας Ιταλός μετανάστης που μετακόμισε στο Ντιτρόιτ το 1930 σε ηλικία 15 ετών, αγαπούσε επίσης να δουλεύει με μέταλλο, ένα υλικό που είναι διαδεδομένο στον σχεδιασμό και την κατασκευή αυτοκινήτων. Και ο καλλιτέχνης ενδιαφερόταν βαθιά για την αλληλεπίδραση μεταξύ μετάλλου και φωτός, κάτι που οι σχεδιαστές της GM σκέφτονται όταν αναπτύσσουν νέα μοντέλα οχημάτων.

«Υπάρχουν όλες αυτές οι συνδέσεις μεταξύ του γλυπτού και του Χάντσον, της General Motors και του Ντιτρόιτ», λέει ο Κρίστο Ντατίνι, διευθυντής αρχείου σχεδιασμού και ειδικών συλλογών της GM, στο Detroit News.

Η GM αγόρασε το έργο από την πόλη για 1 εκατομμύριο δολάρια. Οι εργαζόμενοι στη συνέχεια αφιέρωσαν περισσότερο από ένα χρόνο καθαρίζοντας και αποκαθιστώντας το έργο στην προηγούμενη, λαμπερή του δόξα.

Η εγκατάσταση του αριστουργήματος, ωστόσο, δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Τα συνεργεία κατασκευής έπρεπε να δημιουργήσουν ένα άνοιγμα πλάτους 4,5 μέτρων και ύψους 22,5 μέτρων στο πλάι του κτιρίου και στη συνέχεια να τοποθετήσουν προσεκτικά το γλυπτό σε δύο κομμάτια χρησιμοποιώντας γερανούς. Τώρα κρέμεται αρκετούς ορόφους πάνω από το έδαφος, φωτισμένο από το ηλιακό φως που εισχωρεί μέσα από την γυάλινη οροφή.

Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, ο Bertoia, ο οποίος πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα το 1978 σε ηλικία 63 ετών, δημιούργησε εγκαταστάσεις για βιβλιοθήκες, τράπεζες, αεροδρόμια, εμπορικά κέντρα και άλλους δημόσιους χώρους. «Ήθελε το έργο του να γίνει ορατό», δήλωσε στην Alexandra Lange του Bloomberg το 2022 ο Marin R. Sullivan, ιστορικός τέχνης και συγγραφέας του βιβλίου Alloys: American Sculpture and Architecture at Midcentury. «Ήθελε το έργο του να ζήσει με όλη τη σημασία της λέξης».

Η GM θα μεταφέρει επίσημα την έδρα της στο Ντιτρόιτ του Χάντσον την εβδομάδα της 12ης Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Detroit News. Σύντομα, η εταιρεία σχεδιάζει να προσφέρει ξεναγήσεις στις εγκαταστάσεις, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να δει το γλυπτό του Bertoia.

Η Μπερτόια ήθελε αυτό το έργο —και άλλα— να είναι ανοιχτά σε ερμηνείες. Αλλά για την κόρη του καλλιτέχνη, το κρεμαστό γλυπτό θυμίζει «κάτι που θα ανακάλυπτε κανείς στο σύμπαν».

«Ο πατέρας μου ήταν ένας πολύ πνευματικός άνθρωπος και ήταν πραγματικά συνδεδεμένος με το σύμπαν και με τις απόκοσμες πραγματικότητες», λέει στο Detroit News. «Όταν σκέφτηκε τις ιδέες για διάφορα γλυπτά, ειδικά ένα σαν αυτό, σκεφτόταν πραγματικά με πολύ ευρύτερους όρους από τον μικρό μας πλανήτη Γη εδώ».