Επιταχυντής ανισορροπιών η κρίση στη Μέση Ανατολή, η Allwyn Ελλάς Investment, η Αναστασία Σακελλαρίου και η Πειραιώς Investment Holdings, η ΑΚΡΟΠΟΛ Χαραγκιώνης και η νέα ακτοπλοϊκή εταιρεία του Μάριου Ηλιόπουλου

Επιταχυντής ανισορροπιών

Από το πόσο θα διαρκέσει η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή και οι αψιμαχίες μεταξύ ΗΠΑ–Ισραήλ και Ιράν θα εξαρτηθεί και το βάθος του αποτυπώματος της σύγκρουσης στην παγκόσμια οικονομία. Η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και η διάθεση των αποθεμάτων πετρελαίου του Ιράν αποτελούν δύο κρίσιμες πτυχές. Σε κάθε περίπτωση, και αυτή η κρίση έχει κερδισμένους και χαμένους. Στους βασικούς κερδισμένους συγκαταλέγονται οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες και οι ενεργειακοί όμιλοι. Κράτη με ισχυρή παραγωγή υδρογονανθράκων, αλλά και μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, βλέπουν τα έσοδά τους να ενισχύονται από τις υψηλότερες τιμές στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, αυξημένα οφέλη καταγράφουν οι εταιρείες εξόρυξης και εμπορίας χρυσού, καθώς το πολύτιμο μέταλλο λειτουργεί παραδοσιακά ως «ασφαλές καταφύγιο» σε περιόδους γεωπολιτικής αβεβαιότητας, προσελκύοντας ισχυρές επενδυτικές ροές. Κερδισμένοι εμφανίζονται και οι επενδυτές που είχαν τοποθετηθεί εγκαίρως σε εμπορεύματα, χρυσό, ενεργειακές μετοχές ή σε νομίσματα χωρών-εξαγωγέων πρώτων υλών.

Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκούνται στις οικονομίες που είναι καθαροί εισαγωγείς ενέργειας. Χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές πετρελαίου, όπως πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες, η Ιαπωνία και η Ινδία, αντιμετωπίζουν αυξημένο ενεργειακό κόστος, επιδείνωση του εμπορικού τους ισοζυγίου και νέες πληθωριστικές πιέσεις. Οι εξελίξεις αυτές περιορίζουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και αυξάνουν το κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα εκτεθειμένοι είναι οι κλάδοι υψηλής ενεργειακής έντασης, όπως οι μεταφορές, η αεροπλοΐα, η ναυτιλία, η βαριά βιομηχανία και η αγροτική παραγωγή, όπου τα περιθώρια κέρδους συρρικνώνονται αισθητά.

Αρνητικά επηρεάζονται και οι χρηματιστηριακές αγορές συνολικά, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα ενισχύει τη μεταβλητότητα, τροφοδοτεί τη φυγή προς την ασφάλεια και περιορίζει την όρεξη για ανάληψη ρίσκου. Σε δύσκολη θέση έρχονται και οι κεντρικές τράπεζες, καθώς η άνοδος των τιμών της ενέργειας και του χρυσού αναζωπυρώνει τον πληθωρισμό, μειώνοντας τα περιθώρια για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Συνολικά, η κρίση στη Μέση Ανατολή λειτουργεί ως επιταχυντής υφιστάμενων ανισορροπιών. Το κατά πόσο και σε ποιον βαθμό θα πλήξουν την παγκόσμια -και την ελληνική οικονομία -οι επιπτώσεις της σύρραξης μεταξύ ΗΠΑ–Ισραήλ και Ιράν θα εξαρτηθεί από τη διάρκειά της. Να υπενθυμίσουμε πως ο 12ήμερος πόλεμος Ισραήλ–Ιράν το 2025 δεν είχε σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, ωστόσο η σημερινή σύγκρουση εμφανίζεται πιο σοβαρή και με σαφώς πιο περιφερειακό χαρακτήρα.

Η Allwyn Ελλάς Investment

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η αποκρυστάλλωση της νέας δομής της Allwyn μετά την επιχειρηματική της συνένωση με τον ΟΠΑΠ. Στη βάση αυτή η Allwyn συνέστησε προ ημερών την Allwyn Ελλάς Investment με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 446,41 εκατ. ευρώ και πολυδιάστατο επιχειρηματικό. Σύμφωνα με το καταστατικό της, βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η άμεση και έμμεση συμμετοχή σε ημεδαπές και αλλοδαπές επιχειρήσεις κάθε μορφής και σκοπού, καθώς και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων τόσο προς συνδεδεμένες εταιρείες όσο και προς τρίτους. Για την επίτευξη των στόχων της, η Allwyn Ελλάς Investment δύναται να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή νεοσύστατες εταιρείες και κοινοπραξίες, να προχωρά στη σύσταση νέων σχημάτων, να αποκτά μετοχές ή εταιρικά μερίδια και να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης κάθε είδους συνεργασιών και συμφωνιών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και η διενέργεια πράξεων και δικαιοπραξιών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον εταιρικό σκοπό.

Στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής της δραστηριότητας, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να συνάπτει δάνεια, να εκδίδει ομολογίες ή άλλα αξιόγραφα, να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους – χωρίς αυτό να αποτελεί κύρια επαγγελματική της δραστηριότητα ή να απευθύνεται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό – καθώς και να χορηγεί εγγυήσεις υπέρ εταιρειών του ίδιου ομίλου. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για τη χορήγηση δανείων προς εργαζομένους της εταιρείας, υπό συγκεκριμένους όρους. Επιπλέον, η Allwyn Ελλάς Investment μπορεί να διαθέτει προσωπικό, εργατικό ή εξειδικευμένο, σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκροτήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2026, με θητεία έως τις 27 Φεβρουαρίου 2030. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος έχει αναλάβει ο Jan Karas. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι Kamil Ziegler και Pavel Mucha, με από κοινού εκπροσώπηση, καθώς και οι Pavel Saroch, Robert Chvatal και Katarina Kohlmayer.

Η Πειραιώς Investment Holdings

Νέο ρόλο στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς αναλαμβάνει η Αναστασία Σακελλαρίου, η οποία τον τελευταίο χρόνο ασκούσε καθήκοντα Συμβούλου Διοίκησης, επικουρώντας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Χρήστο Μεγάλου. Η κ. Σακελλαρίου, με μακρά διαδρομή στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό τομέα και θητείες στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, την Praxia Bank και την Alpha Bank, τοποθετείται πλέον στη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου της νεοσύστατης εταιρείας Πειραιώς Investment Holdings.

Η Πειραιώς Investment Holdings συστάθηκε με σκοπό την απόκτηση, διακράτηση και διαχείριση συμμετοχών σε ελληνικές και αλλοδαπές επιχειρήσεις, επενδυτικά κεφάλαια και άλλες οντότητες κάθε μορφής, καθώς και την επένδυση των ιδίων κεφαλαίων της σε κινητές και ακίνητες αξίες. Στο πεδίο δραστηριότητάς της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μετοχές, ομόλογα, εταιρικές συμμετοχές, ακίνητα, αμοιβαία κεφάλαια, ξένα νομίσματα, επενδυτικός χρυσός και κρυπτοστοιχεία, αποκλειστικά για ίδιο λογαριασμό και χωρίς την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών προς τρίτους. Παράλληλα, η εταιρεία δύναται να παρέχει διοικητικές, οργανωτικές, λογιστικές, χρηματοοικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς συνδεδεμένες ή θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, να συμμετέχει σε κοινοπραξίες και συμπράξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και να προβαίνει σε κάθε συναφή πράξη που υποστηρίζει τον εταιρικό της σκοπό. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή νέες επιχειρήσεις, να συνάπτει συνεργασίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να ιδρύει υποκαταστήματα και γραφεία στην Ελλάδα και διεθνώς, καθώς και να αποκτά, εκποιεί ή εκμισθώνει ακίνητα. Η εμπειρία της Αναστασίας Σακελλαρίου στην επενδυτική τραπεζική από τη πολυετή της θητεία στην Credit Suisse, ενδεχομένως να ήταν καθοριστική για να αναλάβει τον εν λόγω ρόλο.

Dar Global Greece

Την παρουσία της στην ελληνική αγορά ενισχύει η DarGlobal, η διεθνής εταιρεία ανάπτυξης πολυτελών ακινήτων που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, προχωρώντας στη σύσταση δύο νέων εταιρειών στη χώρα μας. Πρόκειται για τις Dar Global Greece 1 και Dar Global Greece 2, μέσω των οποίων ο όμιλος σηματοδοτεί την πρόθεσή του να αναπτύξει ενεργή δραστηριότητα στον εγχώριο κλάδο του real estate υψηλών προδιαγραφών. Οι δύο νέες ελληνικές εταιρείες θα έχουν ευρύ αντικείμενο δραστηριότητας, που καλύπτει μεταξύ άλλων την αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων και κτιρίων κατοικίας, την εκμίσθωση και διαχείριση οικιστικών και μη οικιστικών ακινήτων, τις υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα μάρκετινγκ, καθώς και την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών για οικιστικά κτίρια, όπως νέες κατασκευές, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις.

Η DarGlobal, υπό την ηγεσία του γνωστού επενδυτή Ziad El Chaar, δραστηριοποιείται σε ορισμένες από τις πλέον περιζήτητες κοσμοπολίτικες πόλεις διεθνώς, υλοποιώντας αποκλειστικά έργα πολυτελείας στο real estate. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει αναπτύξει συνεργασίες με περισσότερα από δέκα κορυφαία διεθνή luxury brands, όπως οι Trump Organization, Aston Martin, Automobili Lamborghini, ELIE SAAB, Marriott Residences, Missoni, Mouawad, Pagani Automobili και W Hotels. Οι συνεργασίες αυτές μεταφράζονται σε μοναδικά επενδυτικά προϊόντα σε εμβληματικούς παγκόσμιους προορισμούς, συνδυάζοντας προοπτικές ανάπτυξης κεφαλαίου με μακροπρόθεσμη διατήρηση και προστασία της αξίας των επενδύσεων.

The Flying Cats Holding

Στην ίδρυση νέας εταιρείας με δραστηριότητα στον τομέα των ακτοπλοϊκών μεταφορών προχώρησε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Πρόκειται για την The Flying Cats Holding Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 25.000 ευρώ. Σύμφωνα με το καταστατικό της, η εταιρεία θα έχει ως βασικό αντικείμενο τις δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding), ενώ παράλληλα θα δραστηριοποιείται στις θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών μεταφοράς με κρουαζιερόπλοια και υπηρεσιών θαλάσσιων κρουαζιέρων.

Η ΑΚΡΟΠΟΛ Χαραγκιώνης

Σε βαθιά ενδοομιλική αναδιοργάνωση προχωρά η ΑΚΡΟΠΟΛ Χαραγκιώνης – Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορική, Κτηματική, Τεχνική, Ανάπτυξης Εμπορικών Κέντρων και Χώρων Στάθμευσης, Υπηρεσιών και Συμμετοχική, δρομολογώντας τη συγχώνευση και απορρόφηση επτά συνδεδεμένων εταιρειών, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου αναδιάρθρωσης και συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων του ομίλου. Σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, η απορροφώσα εταιρεία θα απορροφήσει την ΑΚΡΟΠΟΛ Εμπορικά Καταστήματα Ανώνυμος Εταιρεία, την ΗΛΟΣ – Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Τουριστική, Λατομική, Βιομηχανική και Κτηματική Εταιρεία, την ΒΙΚΤΩΡΙΑ – ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΟΕ, την Τάλμποτ Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία Κτηματική, Οικοδομική, Ανάπτυξης Ακινήτων και Συμμετοχών, την Albyfield Κηφισιάς ΑΕ, καθώς και την ΑΚΡΟΠΟΛ Σταθμοί Αυτοκινήτων ΑΕ.

Βασικός στόχος της κίνησης είναι η απλοποίηση της εταιρικής δομής, η καλύτερη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και η ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας του ομίλου. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι απορροφώμενες εταιρείες θα παύσουν να υφίστανται ως αυτοτελείς νομικές οντότητες, μεταφέροντας το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους στην απορροφώσα εταιρεία, χωρίς να ακολουθήσει διαδικασία εκκαθάρισης. Βάσει των ισολογισμών μετασχηματισμού, τα οικονομικά μεγέθη των συγχωνευόμενων εταιρειών εμφανίζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Η ΗΛΟΣ Α.Τ.Ε. αποτελεί τη μοναδική απορροφώμενη εταιρεία με θετική λογιστική καθαρή θέση, ύψους 110.455,54 ευρώ, ενώ οι λοιπές απορροφώμενες εταιρείες εμφανίζουν αρνητική καθαρή θέση μετά την αποτίμηση των περιουσιακών τους στοιχείων σε εύλογες αξίες. Αρνητική, κατά 10,19 εκατ. ευρώ, παραμένει και η καθαρή θέση της απορροφώσας εταιρείας ΑΚΡΟΠΟΛ Χαραγκιώνης. Παρά τα αρνητικά ίδια κεφάλαια, η διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι η συγχώνευση θα οδηγήσει σε μείωση των διοικητικών και λειτουργικών εξόδων, σε απλούστευση της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου ακινήτων και εμπορικών δραστηριοτήτων και στη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και ενιαίου εταιρικού σχήματος. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το σύνολο των εργαζομένων των απορροφώμενων εταιρειών θα μεταφερθεί αυτοδικαίως στην απορροφώσα, η οποία θα συνεχίσει τη δραστηριότητα του ομίλου ως ενιαία εταιρική οντότητα.

Η U Consulting

Στη σύσταση της U Consulting Μονοπρόσωπη ΙΚΕ που θα δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο των επιχειρηματικών συμβουλών, με κύριο αντικείμενο τις δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβούλων και άλλων συμβούλων διαχείρισης προχώρησε ο Δημήτρης Δερπάνης, ο ιδρυτής και επικεφαλής του ομίλου πιστοποιήσεων και επαγγελματικής κατάρτισης D Group. Η U Consulting θα αναπτύσσει και δραστηριότητες που θα αφορούν στην παροχή συμβουλών μάρκετινγκ, τις υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης, την εκπαίδευση εκτός τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και τη δημιουργία και διαχείριση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, συγκροτώντας ένα πολυδιάστατο προφίλ στον τομέα των υπηρεσιών προς επιχειρήσεις. Να σημειωθεί πως στον όμιλο D Group εντάσσεται και η UCERT Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, εταιρεία που έχει αναλάβει την αξιοποίηση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας με σύμβαση 40 ετών.