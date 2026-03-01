Κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται να δέχεται αποστολές αγαθών μέσω των χερσαίων συνόρων του.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι προενέκρινε συμπληρωματική αύξηση ύψους 9 δισ. σέκελ (περίπου 2,9 δισ. δολάρια) στον αμυντικό προϋπολογισμό του 2026, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο υπουργός Οικονομικών, Μπεσαλέλ Σμότριτς, δήλωσε ότι η έγκριση δόθηκε τις τελευταίες εβδομάδες από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον ίδιο, στο πλαίσιο μυστικών προετοιμασιών για την κοινή στρατιωτική επιχείρηση Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, η οποία ξεκίνησε το Σάββατο. Όπως ανέφερε σε βιντεοσκοπημένη ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, το δημοσιονομικό έλλειμμα-στόχος για τον προϋπολογισμό του 2026, που δεν έχει ακόμη λάβει την τελική έγκριση της Κνεσέτ, θα ξεπεράσει το αρχικά προβλεπόμενο 3,9% του ΑΕΠ.

Παράλληλα, εκπρόσωποι της Ισραηλινής Φορολογικής Αρχής, η οποία είναι αρμόδια για τις αποζημιώσεις άμεσων ζημιών σε περιουσίες, ανακοίνωσαν ότι μέσα στις πρώτες 24 ώρες του πολέμου κατατέθηκαν περίπου 1.000 αιτήσεις αποζημίωσης. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, 345 άτομα απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους λόγω των ιρανικών πυραυλικών αντιποίνων. Οι άμεσες ζημιές καλύπτονται από ειδικό ταμείο που χρηματοδοτείται από φόρους ακινήτων, το οποίο διαθέτει σήμερα πλεόνασμα περίπου 10 δισ. σέκελ.

