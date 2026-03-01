Ο Νίκος Πλακίας αναφέρθηκε και στο ποιους θεωρεί υπεύθυνους για τον θάνατο των παιδιών του.

Ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τις δύο κόρες και την ανιψιά του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις τώρα».

Ο Νίκος Πλακιάς βρέθηκε στον σταθμό του ΟΣΕ της Καλαμπάκας. Εκεί ήταν η τελευταία φορά που είδε τις κόρες του.

«Δεν νομίζω να έχω ξαναέρθει πάλι εδώ. Σε αυτό εδώ το σημείο τα παιδιά περπατήσαν για τελευταία φορά. Σε αυτόν εδώ τον τόπο που αγάπησαν τόσο πολύ. Τα συνόδευσαν μέχρι εδώ η γυναίκα μου και η νύφη μου, η μητέρα της Αναστασίας-Μαρίας. Τους ρώτησα από το απόγευμα ”τι ώρα φεύγει το λεωφορείο” και μου είπαν ”δεν θα φύγουμε με το λεωφορείο μπαμπά, δεν βρήκαμε εισιτήρια. Θα φύγουμε με το βραδινό τρένο”. Οπότε τα βρήκα σπίτι το απόγευμα, τα χαιρέτησα. Δεν πέρασε ούτε μία στιγμή από το μυαλό μας ότι αυτή ήταν η τελευταία φορά που τα αγκαλιάσαμε και τα φιλήσαμε. Ακόμα και τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αδιανόητο».

«Το άδικο, το τζάμπα, το γιατί. Αυτό θα μας στοιχειώνει μία ζωή. Εκεί ακριβώς είναι και το γραφείο του μοιραίου σταθμάρχη, γιατί εδώ υπηρετούσε», προσθέτει και συνεχίζει: «Τώρα νιώθω πιο οργή, ειλικρινά σου μιλάω. Είδατε ότι μένουμε πάρα πολύ κοντά στον σταθμό, στα 500 μέτρα, και είχαμε δίπλα μας τον σταθμάρχη αυτόν που αποδείχτηκε μοιραίος εκείνη την ημέρα. Βέβαια οι ευθύνες δεν είναι του σταθμάρχη, είναι αυτών που τοποθέτησαν τον σταθμάρχη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgrmktli6six?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως λέει, πλέον όλοι τους ζουν απλώς με τις αναμνήσεις. «Εδώ ακριβώς που είμαστε ήρθαν και χαιρέτησαν τη γιαγιά τους. Γιατί εδώ που βρισκόμαστε τώρα μεγαλώσανε τα παιδιά. Εδώ παίξανε πρώτη φορά, εδώ τρέξανε, εδώ περπατήσανε. Ζούμε πλέον με τις αναμνήσεις. Και είναι καλές οι αναμνήσεις. Με χαμόγελα, με γέλια, με τσακωμούς, αλλά στο τέλος της ημέρας ήμασταν όλοι μαζί».

Αυτές οι αναμνήσεις, όμως όπως λέει, τον θυμώνουν θυμώνουν ακόμα περισσότερο. Ο Νίκος Πλακίας αναφέρθηκε και στο ποιους θεωρεί υπεύθυνους για τον θάνατο των παιδιών του, λέγοντας: «Ξεκινάμε από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον Καραμανλή, τον Τριαντόπουλο, τον Αγοραστό, αλλά δεν θα βγάλουμε από το κάδρο και τις ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων».

Ο ίδιος δεν έχει επικοινωνήσει ποτέ μαζί τους, και απαντώντας στο ερώτημα εάν θα ήθελε να τους μιλήσει είπε: «Να πω τι; Και τι να μου πούνε, να μου ζητήσουν συγγνώμη; Η συγγνώμη δεν θα φέρει τα παιδιά μου πίσω. Μίσος, μίσος. Οργή, θυμό. Μου στέρησαν ό,τι σημαντικότερο είχα στη ζωή μου. Είναι αδιανόητο να ακούσεις ότι έπαθε κάτι το παιδί σου, πόσο μάλλον ότι το παιδί σου έφυγε από τη ζωή».