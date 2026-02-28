Έσβησε από τις λίστες το 54.31 της Μαρίνας Βασαρμίδου από το 1990.

Η 17χρονη Ελένη Ιακωβάκη (ΟΦΚΑ Αγ. Δημητρίου Οδυσσέας) στα 400 μέτρα, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην Παιανία, με χρόνο 53.95 έκανε «δικό» της το πανελλήνιο ρεκόρ Κ20 και Κ18 και έσβησε από τις λίστες το 54.31 της Μαρίνας Βασαρμίδου από το 1990!

Μια εκπληκτική εμφάνιση από μια αθλήτρια που έχει αφήσει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.

Την κούρσα της ζωής της σε κλειστό στίβο έκανε και η Αναστασία Ράπτη (ΠΑΟ) τρέχοντας στην πρώτη (χρονικά) σειρά. Το χρονόμετρο έγραψε 54.86, αρκετά κάτω από το ρεκόρ της που ήταν 55.13. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ελπίδα Καρκαλάτου (ΑΣ Παμμηλιακός) με 55.40. Ταχύτερη όλων, εκτός συναγωνισμού, η Κύπρια Καλλιόπη Κουντούρη με 53.84.

Μετά τον ανοιχτό στίβο, ο Γιάννης Σιμόνι (ΑΣ Άρης Θεσσαλονίκης) έκανε δικό του τον πανελλήνιο τίτλο και στον κλειστό κερδίζοντας με πολύ καλή κατανομή δυνάμεων την πιο γρήγορη τελική σειρά των 400 μ. με χρόνο 48.15.

Οι δύο πρώτοι της πρώτης σειράς, 19χρονοι Παναγιώτης Μπερτόλης (Μεσσηνιακός ΓΣ 1888) και Ορέστης Σανδραμάνης (ΜΕΑΣ Τρίτων) κατέκτησαν το αργυρό και χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα με τον ίδιο χρόνο, 48.92.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο ύψος, η 18χρονη Ολυμπία Τζούβελη (ΓΣ Νίκη Βόλου) και η 17χρονη Ζωή Καραλιοπούλου (ΓΕ Νάουσας) πέρασαν με την τρίτη το 1.74, έχοντας καθαρή κάρτα μέχρι εκεί και μοιράστηκαν την πρώτη θέση.

Η επίσης, 19χρονη Κερασιά Γκαρά (ΓΣ Κηφισιάς) ήταν τρίτη με 1.65. Εκτός συναγωνισμού, η Κύπρια Έλενα Κουλιτσένκο και η Μαυροβούνια Μαρία Βούκοβιτς πέρασαν το 1.87.