Ο Λαμίν Γιαμάλ «πετούσε... φωτιές», ο Πέδρι έβγαλε μαγικές πάσες και η Μπαρτσελόνα διέλυσε με 4-1 τη Βιγιαρεάλ, κάνοντας ένα ακόμη βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στη LaLiga, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της LaLiga.

Από το απόγευμα του Σαββάτου (28/2) ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ο νεότερος παίκτης στα χρονικά της Μπάρτσα που πετυχαίνει χατ τρικ, το πρώτο του με την φανέλα των «μπλαουγκράνα» στην επαγγελματική του καριέρα, όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης.

{https://www.youtube.com/watch?v=aT00ij8lTEU}

Οι περίπου 46.000 οπαδοί των Καταλανών που βρέθηκαν στις εξέδρες του «Καμπ Νου» αποθέωσαν τον 18χρονο σταρ τη στιγμή της αλλαγής του στο 73'. Ωστόσο, την ώρα που ο Πέδρι μπήκε στο γήπεδο (59' αντί του Όλμο) αυτό που έγινε στις εξέδρες δεν είχε προηγούμενο.

Όλος ο κόσμος φώναζε ρυθμικά το όνομα του 23χρονου μέσου, ο οποίος φρόντισε να αποζημιώσει τους φίλους της Μπαρτσα μοιράζοντας δύο μαγικές πάσες, την πρώτη στον Γιαμάλ (3-1) και τη δεύτερη στον Κουντέ που με τη σειρά του έδωσε στον Λεβαντόφσκι για το τελικό 4-1.