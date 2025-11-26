ME 3-0 επικράτησε η Τσέλσι της Μπαρτσελόνα για την 5η αγωνιστική του Champions League.
Το 1-0 έγινε με αυτογκόλ από τον Κούντε (27′), ο Εστεβάο διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 55′ και ο Ντέλαπ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 73′.
Η Μπαρτσελόνα έμεινε με δέκα παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Αραούχο στο 44′.
Δείτε τα γκολ
Το 1-0
{https://x.com/lwanga_le/status/1993424786198761609}
Το 2-0
{https://x.com/raj198419/status/1993435763858653439}
Το 3-0
{https://x.com/tlyn650/status/1993436572067451280}