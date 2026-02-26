«Ήταν μακροχρόνια φιλοδοξία μου να συνεισφέρω στο ποδόσφαιρο, πέρα από τον αγωνιστικό χώρο», δήλωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Παράλληλα με την καριέρα του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει και τις επενδύσεις, καθώς απέκτησε το 25% της Αλμερία, της ομάδας που ανήκει σε σαουδαραβικό όμιλο και παίζει στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας.

«Αυτή η στρατηγική επένδυση στην Αλμερία αντικατοπτρίζει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση του Ρονάλντο στην επαγγελματική ιδιοκτησία του ποδοσφαίρου», ανέφερε η ανακοίνωση που εξέδωσε η νέα εταιρεία του, η CR7 Sports Investments, που δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη συμφωνία.

«Ήταν μακροχρόνια φιλοδοξία μου να συνεισφέρω στο ποδόσφαιρο, πέρα από τον αγωνιστικό χώρο. Η Αλμερία είναι ένας ισπανικός σύλλογος με ισχυρά θεμέλια και σαφείς προοπτικές ανάπτυξης», υπογράμμισε ο Πορτογάλος σταρ.

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ με την ηγετική ομάδα, προκειμένου να υποστηρίξω την επόμενη φάση ανάπτυξης του συλλόγου», πρόσθεσε.

Η Αλμερία- που τελευταία φορά ήταν στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος το 2024- τώρα είναι τρίτη στη Segunda, ένα βαθμό πίσω από τις θέσεις που οδηγούν αυτομάτως στην άνοδο. Ο σύλλογος ανήκει στον σαουδαραβικό όμιλο SMC, που είναι η διαχειρίστρια εταιρεία του Alawwal Park, του γηπέδου της Αλ- Νασρ, στην οποία παίζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που ο Κριστιάνο επέλεξε να επενδύσει στον σύλλογό μας. Θεωρείται ο καλύτερος στο γήπεδο, γνωρίζει πολύ καλά το ισπανικό ποδόσφαιρο και αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες αυτού που χτίζουμε τόσο σε ό,τι αφορά στην ομάδα, όσο και την ακαδημία», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Αλμερία, Μοχάμεντ αλ- Κερέιτζι.

Ο Ρονάλντο- που έχει ποσοστό και της Αλ- Νασρ, στην οποία παίζει από το 2023- τον περασμένο Οκτώβριο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που μπήκε στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

{https://www.instagram.com/p/DVN5YLmjsVP/?img_index=1}

Με πληροφορίες από Guardian, Forbes