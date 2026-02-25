Η Βαρκελώνη ακολουθεί μετά το Άμστερνταμ που έχει τον υψηλότερο φόρο για τους τουρίστες στην Ευρώπη.

Οι τουρίστες στη Βαρκελώνη θα χρειαστεί να πληρώσουν έναν από τους υψηλότερους φόρους στην Ευρώπη, μετά από απόφαση της πόλης να τους αυξήσει σε μία προσπάθεια να μετριάσει τον αριθμό των επισκεπτών και να συμβάλει στη χρηματοδότηση μιας οικονομικά προσιτής στέγασης.

Οι αρχές της Καταλονίας έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων για τον υπερτουρισμό, που έχουν εκτοξεύσει τις τιμές της στέγασης στα ύψη, ειδικά σε ό,τι αφορά σε ενοικιάσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το περιφερειακό κοινοβούλιο της Καταλονίας ενέκρινε έναν νόμο για τον διπλασιασμό του φόρου για τους τουρίστες που νοικιάζουν κατοικίες στα 12,5 ευρώ τη βραδιά από 6,25 ευρώ, πριν το σχέδιο που έχουν ήδη ανακοινώσει για την απαγόρευση όλων των κατοικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης μέχρι το 2028.

Ο φόρος για τους ενοίκους των ξενοδοχείων θα αυξηθεί αντίστοιχα, από 10 στα 15 ευρώ τη βραδιά από τον Απρίλιο, ενώ μέχρι σήμερα ήταν από 5 έως 7 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του ξενοδοχείου.

Μία διαμονή για δύο βραδιές για ένα ζευγάρι σε ένα 4άστερο ξενοδοχείο - σε έναν μέσο όρο - θα μπορούσε πλέον να φτάσει τα έξτρα 45,60 ευρώ. Όσοι διαμένουν σε 5άστερα ξενοδοχεία θα χρειαστεί να πληρώσουν πάνω από 15 ευρώ τη βραδιά ενώ όσοι είναι τουρίστες από κρουαζιέρα θα συνεχίσουν να πληρώνουν περίπου 6 ευρώ.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, το ένα τέταρτο των κατοικιών που θα προκύψουν από τη μείωση των τουριστών θα συμβάλει στη μείωση του προβλήματος στέγασης στη Βαρκελώνη. Πριν από την αύξηση των φόρων, η Βαρκελώνη ήταν 11η πόλη στη λίστα για διακοπές στην πλατφόρμα Holidu του 2025, πίσω από το Άμστερνταμ, όπου οι τουρίστες πληρώνουν τον πιο ακριβό φόρο στην Ευρώπη, στα 18,45 ευρώ τη μέρα.

Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ανησυχούν πως η αύξηση των φόρων θα μπορούσε να απωθήσει το μεγαλύτερο μέρος των 15,8 εκατ. τουριστών που επισκέπτονται τη Βαρκελώνη κάθε χρόνο.

