«Οι ανάγκες μας βαφτίζονται κόστος,οι ζωές μας θυσιάζονται για τα κέρδη τους!» σημειώνει η ΚΝΕ και καλεί σε μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια στις 26/2 και στις 28/2.

Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας (ΚΝΕ) καλεί τους μαθητές, τους φοιτητές και τη νέα γένια να δώσουν δυναμικό μαζικό παρών στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη καθώς συμπληρώνονται 3 χρόνια από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Τα συλλαλητήρια θα πραγματοποιηθούν στις 26 Φεβρουαρίου για μαθητές και φοιτητές σε όλη τη χώρα και στις 12 στα Προπύλαια στην Αθήνα ενώ η μαζική πανελλαδική κινητοποίηση στις 28 Φεβρουαρίου στις 12:00 στο Σύνταγμα αποτελούν μονόδρομο για την στήριξη του συλλογικού αγώνα ενάντια στο σύστημα που οδήγησε στη φονική τραγωδία.

Η ΚΝΕ τονίζει ότι οι πραγματικοί υπεύθυνοι παραμένουν ατιμώρητοι, καθώς το καπιταλιστικό κέρδος θεωρεί την ασφάλεια «κόστος», ενώ το κράτος και οι πολιτικές όλων των κυβερνήσεων συνέβαλαν στην υποβάθμιση του σιδηροδρόμου, με ελλείψεις προσωπικού, χρηματοδότησης και συστημάτων ασφαλείας. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας καλεί τους νέους να συμμετάσχουν μαζικά, να διεκδικήσουν ασφάλεια, δικαιοσύνη και να οργανωθούν για να βάλουν τέλος στην πολιτική που θυσιάζει τις ζωές των πολλών για τα κέρδη των λίγων.

Η ανακοίνωση της ΚΝΕ

3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη

Δεν ξεχνάμε, δε συγχωρούμε!

Γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, 2 τρένα επί 12 λεπτά κινούνταν αντίθετα στις ίδιες ράγες με αποτέλεσμα 57 νεκρούς!

Γιατί οι αιτίες και οι ένοχοι του εγκλήματος παραμένουν ατιμώρητοι! Είναι το καπιταλιστικό κέρδος που θεωρεί «κόστος» την ασφάλεια. Είναι το εχθρικό για τον λαό κράτος και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις που έκοψαν τον σιδηρόδρομο σε κομμάτια για να τον δώσουν στις εταιρείες και τον άφησαν χωρίς προσωπικό, χρηματοδότηση και συστήματα ασφάλειας. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που έφερε την ιδιωτικοποίηση του σιδηρόδρομου και έδινε "πιστοποιητικά ασφαλείας" στα τρένα του θανάτου!

Γιατί κάθε νέος και νέα, στο έγκλημα των Τεμπών βλέπει τη δική του ζωή, την ανασφάλεια, την "ασφυξία" που το σύστημα μάς προκαλεί.

Έχουμε δώσει μια υπόσχεση: Tο έγκλημα αυτό να μη συγκαλυφθεί!

Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας καλεί κάθε νέο και νέα να οργανωθεί και να παλέψει. Έχουμε τη δύναμη να τα καταφέρουμε!

Η δύναμή μας είναι ο συλλογικός και οργανωμένος αγώνας! Τη ζήσαμε στις περσινές συγκλονιστικές απεργιακές διαδηλώσεις στις 28 Φεβρουαρίου, τη βλέπουμε στο οργανωμένο αγροτικό κίνημα που στρίμωξε την κυβέρνηση! Βρίσκεται σε ένα ενιαίο, πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα, που θα ενώσει τους αγώνες των φοιτητών, των εργαζομένων, των αγροτών και των μαθητών, απέναντι στο σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης!

Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση της ΝΔ, καθώς όχι μόνο συγκαλύπτει το έγκλημα, αλλά συνεχίζει την ίδια πολιτική του κέρδους που οδηγεί σε νέα "Τέμπη". Αυτή η πολιτική ακολουθήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα: Το ΠΑΣΟΚ άνοιξε τον δρόμο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ολοκλήρωσε το ξεπούλημα του σιδηροδρόμου.

Καμία εμπιστοσύνη στη βάρβαρη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κόμματα που την αθωώνουν. Είναι μέρος του προβλήματος. Η ΕΕ δημιουργήθηκε και υπάρχει για να υπηρετούνται τα κέρδη και τα συμφέροντα των μεγάλων ευρωπαϊκών ομίλων. Δε δίνουν δεκάρα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, για την ασφάλεια των μεταφορών, για την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Δίπλα τους και μια Δικαιοσύνη που εφαρμόζει άδικους νόμους: Τρένα χωρίς ασφάλεια, ασυλία υπουργών, διορισμένες ηγεσίες δικαστών.

Καμία αναμονή για νέους "σωτήρες", που εκμεταλλεύονται το έγκλημα για πολιτικές φιλοδοξίες ενώ αποπροσανατολίζουν απ' τις πραγματικές αιτίες του εγκλήματος και κυρίως της σύγκρουσης. Παρουσιάζουν την ΕΕ ως εγγυητή ενός "κράτους δικαίου" ενώ είναι βασικός παράγοντας της αδικίας και των εγκλημάτων σε βάρος του λαού.

Είναι πόλεμος στη ζωή & τα δικαιώματα των πολλών για τα κέρδη των λίγων!

Τα Τέμπη δεν είναι ούτε "εθνική τραγωδία", ούτε "κοινωνικό τραύμα". Οι νεκροί είναι πάντα δικοί μας και τα κέρδη δικά τους. Άνθρωποι σαν εμάς, εργαζόμενοι ή τα παιδιά τους σκοτώνονται στη "Βιολάντα", θρηνούν έναν νεκρό εργαζόμενο κάθε τρεις μέρες, τρέχουν να σώσουν τη ζωή και το βιος τους σε κάθε φωτιά και καταιγίδα, θυσιάζονται στους πολέμους για τα συμφέροντα μιας χούφτας παρασίτων, θαλασσοπνίγονται στην προσπάθεια να γλιτώσουν απ' το μακελειό. Τα παιδιά της κοινωνικής μας τάξης πάνε σε σχολεία ερείπια και τους πέφτουν σοβάδες στα κεφάλια, πάνε σε νοσοκομεία υποστελεχωμένα ελπίζοντας να βρουν άκρη χωρίς να χρειαστεί να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη. Το σύστημα του κέρδους έχει κηρύξει πόλεμο στη ζωή της εργατικής τάξης και της νεολαίας. Οι ανάγκες μας βαφτίζονται κόστος,

οι ζωές μας θυσιάζονται για τα κέρδη τους!

Το πραγματικό δίλημμα παραμένει: Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!

Η πολιτική του κέρδους χτυπά κάθε πτυχή της ζωής μας! Για τα κέρδη των λίγων η κυβέρνηση ετοιμάζει τριπλές πανελλαδικές εξετάσεις, να σπουδάζουν λιγότεροι και να δουλεύουν περισσότεροι σαν φθηνό, αναλώσιμο εργατικό δυναμικό. Ετοιμάζουν αναθεώρηση του άρθρου 16, για να τελειώνουν με ό,τι έχει απομείνει από τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, να μεγαλώσουν την πελατεία για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια! Χτυπούν ξανά τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, για να είναι οι εργαζόμενοι μόνοι κι απροστάτευτοι απέναντι στις ορέξεις της εργοδοσίας.

Ανίκητος δεν είναι ο καπιταλισμός, διέξοδο απ' το σύστημα θα δώσει ο λαός!

Για να τα καταφέρουμε, δεν αρκεί να αλλάξουμε "μηχανοδηγό". Πρέπει να ξηλώσουμε τις ματωμένες ράγες του κέρδους, που οδηγούν μόνο σε νέα εγκλήματα.

Με κοινωνική ιδιοκτησία στις μεγάλες επιχειρήσεις ώστε ο πλούτος που παράγεται από τη δουλειά μας να ανήκει στους πολλούς κι όχι σε ελάχιστους όπως σήμερα. Μόνο έτσι οι ανάγκες μας στις Μεταφορές, στην εργασία, στην Παιδεία, στην Υγεία κ.ά. θα είναι κοινωνικά αγαθά, όχι εμπορεύματα! Με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό, ώστε η επιστήμη και η τεχνολογία, όλες οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας να τεθούν στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών, να ξεμπερδεύουμε με τη λογική του «πάμε κι όπου βγει»! Με εργατικό έλεγχο οι εργαζόμενοι θα αποφασίζουν, θα εκλέγουν "βουλευτές" - εκπροσώπους που θα είναι εργαζόμενοι, αιρετοί και ανακλητοί οποιαδήποτε στιγμή. Με νέους θεσμούς της εργατικής εξουσίας μπορούμε να ξεμπερδέψουμε με τη σαπίλα και τη διαφθορά, το σημερινό εχθρικό κράτος!

Η ΚΝΕ καλεί κάθε νέο και νέα να παλέψει για αυτή την κοινωνία, τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό! Με τόλμη, νου, καρδιά και οργάνωση μπορούμε «να το φτάσουμε ως το τέρμα», βάζοντας στόχο την πραγματική αιτία, το καπιταλιστικό κέρδος, για την ανατροπή του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος!

26/2 Μαθητικά & Φοιτητικά συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα

28/2 Όλοι & όλες στους δρόμους