Μαθητικός αναβρασμός ενόψει του αυριανού συλλαλητηρίου για τα Τέμπη, γονείς και καθηγητές θα διαδηλώσουν στο πλευρό της νεολαίας.

Η μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα ενώνει τις δυνάμεις της και συμμετέχει δυναμικά στα συλλαλητήρια και τις πορείες σε όλη την χώρα για την τρίτη επέτειο των Τεμπών, του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους όλων των ηλικιών.

Οι μαθητές ήδη έχουν προαναγγείλλει μια σειρά από κινητοποιήσεις και μαθητικά συλλαλητήρια. Ειδικότερα, έχουν προαποφασίσει διήμερες καταλήψεις σχολείων κυρίως της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις 26 και 27 Φεβρουαρίου, καθώς και ευρεία συμμετοχή στο μαθητικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας στις 12 το μεσημέρι και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Το κάλεσμα έχει απευθύνει η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, η οποία ζητά μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις και συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 26 Φεβρουαρίου, στις 12:00 το μεσημέρι. Παράλληλα, μαθητές από σχολεία της Αττικής αλλά και της περιφέρειας συνεδριάζουν μέσω των 15μελών συμβουλίων τους για να αποφασίσουν τον τρόπο συμμετοχής τους ακολουθώντας την πρόταση για διήμερες καταλήψεις σε Γυμνάσια και Λύκεια.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωσή τους, «Τώρα δυναμώνουμε τον αγώνα μας για τη ζωή μας και το μέλλον μας, αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή για τους νεκρούς των Τεμπών. Καλούμε τα 15μελή των σχολείων να συνεδριάσουν, να οργανώσουν συνελεύσεις των σχολείων, ενημερώσεις των τάξεων, με κάθε τρόπο όλοι οι μαθητές συζητάμε και προχωράμε σε κλειστά σχολεία με διήμερες καταλήψεις 26 και 27 Φλεβάρη. 26 Φλεβάρη, 12:00 μαθητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια, 28 Φλεβάρη, συμμετέχουμε στα συλλαλητήρια των εργαζόμενων!»

Σε δηλώσεις του στο Dnews μαθητής της Γ Λυκείου δήλωσε ότι «συμπληρώνονται τρία χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη. Τρία χρόνια από ένα έγκλημα που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Ως μαθητές, ως νέοι άνθρωποι, δεν μένουμε αμέτοχοι. Δεν ξεχνάμε. Δεν σιωπούμε. Καλούμε όλους τους μαθητές της χώρας να σταθούμε μαζί, με σεβασμό και υπευθυνότητα, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων και απαιτώντας ένα ασφαλέστερο μέλλον.»

Οι καθηγητές προχωρούν σε 4ωρες στάσεις εργασίας (26/2 και 27/2) στην Δευτεροβάθμια για τα Τέμπη

Οι καθηγητές στηρίζουν τις αυριανές μαθητικές κινητοποιήσεις για τα Τέμπη και ήδη η πλειονότητα των ΕΛΜΕ έχει ανακοινώσει κυλιόμενες στάσεις εργασίας από 11.00 έως 14.00, διάρκειας 1, 2 ή 3 ωρών ώστε εκπαιδευτιικοί και μαθητές να δώσουν το παρών στα προγραμματισμένα συλλαλητήρια. Μάλιστα οι ΕΛΜΕ τονίζουν την αναγκαιότητα για την όσο το δυνατόν μαζικότερη συμμετοχή. Η απόφαση των ΕΛΜΕ για στάσεις εργασίας επιτρέπει στους μαθητές να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις χωρίς τον φόβο απουσιών για τις διδακτικές ώρες όσων καθηγητών ακολουθήσουν την πρόταση των ΕΛΜΕ.

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της ΕΛΜΕ Πειραιά όπου ήδη έχει ανακοινώσε στάση εργασίας και την Πέμπτη και την Παρασκευή από τις 11:00 έως τις 14:00. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της «Τρία χρόνια μετά, δεν μπορούμε και δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα. Δεν είναι «της μοίρας μας γραφτό» δύο τρένα να κινούνται στις ίδιες ράγες για 12 ολόκληρα λεπτά και να συγκρούονται. Ήταν το αποτέλεσμα μιας διαχρονικής πολιτικής που θυσιάζει την ασφάλεια και τις ζωές μας στο βωμό του κέρδους, που εφαρμόζεται σε όλη την ΕΕ. Γι’ αυτό βλέπουμε «Τέμπη» σε όλη την Ευρώπη, πρόσφατα στην Ισπανία και τη Ρουμανία. Τα σχολεία μας παραμένουν εγκληματικά ασυντήρητα με απαρχαιωμένες υποδομές.

Μετά από κάθε βροχή δεν ξέρουμε ποια αίθουσα θα βρούμε πλημμυρισμένη, ποιο ταβάνι, ποιο φωτιστικό, ποιο παράθυρο και ποια καγκελόπορτα θα πέσουν πάνω στα κεφάλια των μαθητών μας. Κυβερνήσεις και ΕΕ έχουν ευθύνη που τα σχολεία λειτουργούν με ελλείψεις και κενά, χωρίς κανένα μέτρο για την ασφάλειά μας. Για να υπερασπιστούμε τη ζωή τη δική μας και των παιδιών μας απαιτείται σύγκρουση, συλλογικός, οργανωμένος αγώνας που να στρέφεται απέναντι στον πραγματικό ένοχο, την εγκληματική πολιτική του κέρδους και όσους την υπηρετούν. Η πραγματική δικαίωση για το έγκλημα στα Τέμπη, για τους νεκρούς στους χώρους δουλειάς και τις γειτονιές μας, για τα παιδιά μας, θα έρθει μέσα από τον οργανωμένο αγώνα για να ανατραπεί η πολιτική που γεννά καθημερινά νέα εγκλήματα. Όλοι/ες στα συλλαλητήρια και τις κινητοποιήσεις μαζί με τους μαθητές μας!».

Ξεσηκωμός σε Γυμνάσια και Λύκεια για τα Τέμπη: Τι ισχύει για «κλειστά σχολεία» στις 26 και 27 Φεβρουαρίου: Η οδηγία του Υπουργείου Παιδείας

Την ίδια ώρα, από το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει απόφαση για κλειστά σχολεία σε πανελλαδικό επίπεδο. Τα σχολεία, σύμφωνα με την επίσημη θέση, θα λειτουργήσουν κανονικά τόσο στις 26 όσο και στις 27 Φεβρουαρίου και θα τηρηθεί απουσιολόγιο. Σε περίπτωση που σε κάποια σχολική μονάδα πραγματοποιηθεί κατάληψη, προβλέπεται η δυνατότητα ενεργοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ώστε τα μαθήματα να διεξαχθούν διαδικτυακά. Είναι, όμως, και επιλογή των μαθητών πώς θα δράσουν μετά από συνεδρίαση των μαθητικών συμβουλίων, καθώς υπάρχει και το σχετικό κάλεσμα της Επιτροπής Μαθητών Αθήνας.