«Ο κίνδυνος πυρηνικής κλιμάκωσης παραμένει, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια πυρηνική δύναμη» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Όρμπαν.

Ο Βίκτορ Όρμπαν ενέτεινε για μία ακόμα φορά, τη ρητορική του εναντίον της Ουκρανίας και της ΕΕ.

Σε νέα του ανάρτηση, χρησιμοποιώντας μάλιστα τον χλευαστικό όρο «οι ηγέτες των Βρυξελλών» ανέφερε ότι «κατέληξαν σε συμφωνία με τον πρόεδρο Ζελένσκι για τη συνέχιση του πολέμου. Αυτά είναι άσχημα νέα για την Ευρώπη».

«Χθες, οι ηγέτες των Βρυξελλών, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην πρώτη γραμμή, κατέληξαν σε συμφωνία με τον πρόεδρο Ζελένσκι για τη συνέχιση του πολέμου. Αυτά είναι άσχημα νέα για την Ευρώπη. Ένας πόλεμος παρατείνεται, ο οποίος σαφώς δεν έχει λύση στο πεδίο της μάχης, αλλά προκαλεί τεράστιες καταστροφές.

»Κάθε μήνα, 35.000 άνθρωποι σκοτώνονται ή μένουν μόνιμα ανάπηροι, ενώ οι γραμμές του μετώπου μετά βίας κινούνται. Εκατοντάδες χιλιάδες χήρες και ορφανά, μητέρες που θρηνούν τους γιους τους. Αυτό υποστηρίζουν οι Βρυξέλλες» επιμένει ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

{https://twitter.com/PM_ViktorOrban/status/2026641114321600625}

Συνεχίζει ακόμα λέγοντας πως «η συνέχιση του πολέμου κοστίζει στους Ευρωπαίους πολίτες τεράστια ποσά. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σπαταλώνται χωρίς αποτέλεσμα. Σε αυτόν τον πόλεμο, δεν είναι οι Ρώσοι που συντρίβονται, αλλά οι Ευρωπαίοι. Επιπλέον, ο κίνδυνος πυρηνικής κλιμάκωσης παραμένει, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια πυρηνική δύναμη.

»Αν το επιτρέπαμε, θα παρασυρόταν και η Ουγγαρία. Την περασμένη εβδομάδα στο Μόναχο, ο ηγέτης του αντιπολιτευόμενου κόμματος Tisza, υπό την αιγίδα της Γερμανίας, σύναψε μια μυστική συμφωνία με τους ηγέτες των Βρυξελλών. Σε αντάλλαγμα για την υποστήριξη των Βρυξελλών και του Κιέβου, θα ενέτασσε την Ουγγαρία στην ομάδα των ευρωπαϊκών χωρών που βρίσκονται σε πόλεμο, θα συμφωνούσε σε περαιτέρω οικονομική υποστήριξη προς την Ουκρανία και θα απέκλειε την Ουγγαρία από το προσιτό πετρέλαιο και φυσικό αέριο» αναφέρει ο Βίκτορ Όρμπαν.

Κλείνοντας τονίζει ακόμα πως «η Ουγγαρία πρέπει να μείνει έξω από αυτό. Η ουγγρική κυβέρνηση πρέπει να διαφυλάξει την ασφάλεια της χώρας. Οι Ούγγροι μπορούν να βασίζονται σε εμάς: αυτό ακριβώς θα κάνουμε».