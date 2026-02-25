Η Metlen συγκαταλέγεται, μαζί με δύο μεγάλους παραγωγούς από τη Μέση Ανατολή, στους τρεις πλέον σοβαρούς υποψηφίους.

Στο επίκεντρο της διαδικασίας πώλησης της Aluminium Dunkerque φαίνεται πλέον να βρίσκεται η Metlen Energy & Metals, καθώς το αμερικανικό επενδυτικό fund AIP προχωρά στη φάση αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών για τη ναυαρχίδα της γαλλικής βιομηχανίας αλουμινίου. Αρκετούς μήνες μετά την έναρξη των συζητήσεων, η χθεσινή ημέρα σηματοδότησε ένα κρίσιμο ορόσημο, με τις χρηματοοικονομικές προτάσεις να περνούν στο μικροσκόπιο, σύμφωνα με τη La Voix du Nord.

Ωστόσο, η ελληνική βιομηχανία εμφανίζεται να διαθέτει ένα σαφές στρατηγικό πλεονέκτημα, καθώς είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η μοναδική μεταλλουργική εταιρεία στην περιοχή που ελέγχει πλήρως την αλυσίδα αξίας του αλουμινίου. Από την εξόρυξη της πρώτης ύλης και τη διύλιση αλουμίνας έως την παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου, την ενεργειακή τροφοδοσία και τη μεταλλουργία, η Metlen παρουσιάζει ένα καθετοποιημένο μοντέλο που θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστικό σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους και ενεργειακών προκλήσεων.

Η συγκεκριμένη δομή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Aluminium Dunkerque, η οποία αποτελεί ένα από τα πλέον ενεργοβόρα βιομηχανικά συγκροτήματα στη Γαλλία. Η δυνατότητα της Metlen να συνδυάζει μεταλλουργική τεχνογνωσία με ισχυρή παρουσία στον τομέα της ενέργειας εκτιμάται ότι μπορεί να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του εργοστασίου, αλλά και να στηρίξει τα φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια που συνδέονται με την απανθρακοποίηση της παραγωγής.

Παράλληλα, στους γαλλικούς βιομηχανικούς και πολιτικούς κύκλους δεν περνά απαρατήρητο το γεγονός ότι η Metlen αποτελεί ευρωπαϊκό όμιλο, στοιχείο που ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της Γαλλίας για τη διατήρηση κρίσιμων βιομηχανικών υποδομών υπό ευρωπαϊκό έλεγχο. Η προοπτική αυτή θεωρείται ότι θα μπορούσε να διευκολύνει και τη συμμετοχή της δημόσιας επενδυτικής τράπεζας BPI με μειοψηφικό ποσοστό, διασφαλίζοντας θεσμική παρουσία στο διοικητικό συμβούλιο και συνέχεια στα επενδυτικά προγράμματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τίμημα της συναλλαγής θα μπορούσε να κινηθεί κοντά στο 1 δισ. ευρώ, αν και η τελική αποτίμηση παραμένει ανοιχτή λόγω των απαιτήσεων του AIP και των ευρύτερων συνθηκών της αγοράς. Σε κάθε περίπτωση, η Aluminium Dunkerque εμφανίζει ισχυρή οικονομική εικόνα, με καθαρά κέρδη 186 εκατ. ευρώ το 2024 επί κύκλου εργασιών 834 εκατ. ευρώ, γεγονός που ενισχύει το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί σύντομα, με παρατηρητές να εκτιμούν ότι οι εξελίξεις μπορεί να είναι άμεσες.