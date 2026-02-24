Η S&P δεν αναμένει νέες αρνητικές εκπλήξεις, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες της, όλα τα έργα έχουν επανεξεταστεί και τεθεί υπό αυστηρό έλεγχο, με περιορισμένο αριθμό να έχει επηρεαστεί από υπερβάσεις κόστους.

Η S&P Global Ratings διατήρησε αμετάβλητη την πιστοληπτική αξιολόγηση της Metlen Energy & Metals στο «BB+», με σταθερό outlook, εκτιμώντας ότι η χαμηλότερη του αναμενομένου επίδοση του ενεργειακού σκέλους για το 2025 συνιστά βραχυπρόθεσμη κάμψη χωρίς άμεσες επιπτώσεις στο αξιόχρεο της εταιρείας. Όπως επισημαίνει ο οίκος, στο βασικό του σενάριο δεν αναμένει περαιτέρω αποκλίσεις στο εγγύς μέλλον, παρά το πρόσφατο profit warning.

Στις 6 Φεβρουαρίου 2026, η Metlen αναθεώρησε καθοδικά την καθοδήγησή της για τα EBITDA κατά περίπου 25%, κυρίως λόγω καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση συναλλαγών στο πλαίσιο του σχεδίου εναλλαγής περιουσιακών στοιχείων (asset rotation plan), αλλά και εξαιτίας υπερβάσεων κόστους και επιμηκύνσεων χρονοδιαγραμμάτων σε ορισμένα έργα EPC. Με βάση τα νέα δεδομένα, η S&P αναμένει προσαρμοσμένο EBITDA περίπου 750 εκατ. ευρώ για το 2025, γεγονός που μεταφράζεται σε λόγο χρέους προς EBITDA κοντά στο 4,0x, επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από το περίπου 2,0x που θεωρείται συμβατό με την τρέχουσα αξιολόγηση.

Ο οίκος υπενθυμίζει ότι προηγουμένως ανέμενε ο δείκτης χρέους προς EBITDA να διαμορφωθεί στο εύρος 2,0x-2,5x, ωστόσο εκτιμά πλέον ότι το 2026 ο δείκτης θα επανέλθει κοντά στο 2,0x και στη συνέχεια θα υποχωρήσει με άνεση κάτω από αυτό το επίπεδο την περίοδο 2027-2028. Παράλληλα, η S&P αναγνωρίζει ότι ο κίνδυνος εκτέλεσης αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό της δραστηριότητας EPC, ωστόσο σημειώνει ότι το ιστορικό επιδόσεων της Metlen τα τελευταία έτη είναι ισχυρό. Υπό αυτό το πρίσμα, οι πρόσφατες υπερβάσεις κόστους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη μονάδα waste-to-energy Protos στο Ηνωμένο Βασίλειο, αντιμετωπίζονται ως εφάπαξ γεγονότα που έχουν ήδη ενσωματωθεί στο EBITDA του 2025.

Στο βασικό της σενάριο, η S&P δεν αναμένει νέες αρνητικές εκπλήξεις, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες της, όλα τα έργα έχουν επανεξεταστεί και τεθεί υπό αυστηρό έλεγχο, με περιορισμένο αριθμό να έχει επηρεαστεί από υπερβάσεις κόστους. Επιπλέον, η εταιρεία έχει επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια σε έργα φωτοβολταϊκών, μπαταριών και δικτύων, τα οποία θεωρούνται λιγότερο σύνθετα και χαμηλότερου κινδύνου σε σύγκριση με τεχνολογικά προηγμένα έργα όπως το Protos. Τα περισσότερα συμβατικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και το ίδιο το Protos, αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το 2026, με ορισμένα να ακολουθούν το 2027, στοιχείο που μειώνει περαιτέρω τον κίνδυνο πρόσθετων υπερβάσεων.

Αναφορικά με τις καθυστερήσεις στις συναλλαγές, η S&P τις χαρακτηρίζει πιστωτικά ουδέτερες. Τρεις πωλήσεις χαρτοφυλακίων ΑΠΕ που αναμένονταν να ολοκληρωθούν το 2025 μετατέθηκαν χρονικά, με τη μία εκ των δύο μεγάλων συναλλαγών –την πώληση χαρτοφυλακίου 283 MW φωτοβολταϊκών στο Ηνωμένο Βασίλειο– να έχει ήδη ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου. Για τη δεύτερη, που αφορά χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών στην Αυστραλία, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και, παρότι δεν αποκλείεται νέα παράταση, ο οίκος εκτιμά ότι η συναλλαγή θα κλείσει εντός του έτους. Σημειώνει, επίσης, ότι μεγάλο μέρος των τρεχόντων έργων στο πλαίσιο του asset rotation plan είναι προπωλημένο, γεγονός που «κλειδώνει» τιμές και αγοραστές και περιορίζει τον κίνδυνο ολοκλήρωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ενδεχόμενο εξαγοράς του χυτηρίου Aluminium Dunkerque στη Γαλλία, το οποίο η S&P χαρακτηρίζει δυνητικά μετασχηματιστική εξέλιξη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να αποτιμηθεί περί το 1 δισ. ευρώ, με EBITDA της τάξης των 300-350 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός από ομίλους όπως οι Glencore, Rio Tinto, Sumitomo, EGA και Alba είναι έντονος, ενώ, όπως επισημαίνει ο οίκος, δεν υπάρχει ακόμη ορατότητα ούτε ως προς τη δυνατότητα της Metlen να αποκτήσει το χυτήριο ούτε ως προς τον τρόπο χρηματοδότησης μιας τέτοιας συναλλαγής.

Σε περίπτωση υλοποίησης, πάντως, το χαρτοφυλάκιο αλουμινίου της Metlen θα ενισχυόταν σημαντικά και, σε συνδυασμό με την οργανική αύξηση της κερδοφορίας προς τον μεσοπρόθεσμο στόχο της εταιρείας, θα μπορούσε να στηρίξει EBITDA ύψους 1,8-2,0 δισ. ευρώ μεσοπρόθεσμα. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε, με την πάροδο του χρόνου, να οδηγήσει σε επανεκτίμηση της θέσης της Metlen στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ωστόσο, η S&P προειδοποιεί ότι το περιθώριο αξιολόγησης παραμένει εξαιρετικά περιορισμένο. Οποιαδήποτε σημαντική αύξηση του χρέους, είτε μέσω μεγάλων εξαγορών που θα χρηματοδοτηθούν με δανεισμό είτε μέσω επενδύσεων υψηλότερων των αναμενομένων, θα μπορούσε να επιβραδύνει την πορεία απομόχλευσης και να οδηγήσει σε αρνητική αξιολογική ενέργεια. Καθοριστικής σημασίας παραμένει, τέλος, η ικανότητα της εταιρείας να επιτύχει τον μεσοπρόθεσμο στόχο βιώσιμης αύξησης EBITDA κατά 1-1,5 δισ. ευρώ και να παράγει θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές, με τον οίκο να δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά τη λειτουργική επίδοση της Metlen και την υλοποίηση του σχεδίου «Big Three».