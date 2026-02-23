Ο χολιγουντιανός σταρ εθεάθη σε απόκρημνη παραλία του νησιού.

Στην Ύδρα παραμένει ο Μπραντ Πιτ για τις ανάγκες των γυρισμάτων της νέας του ταινίας «The Riders», με το νησί να έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φυσικό κινηματογραφικό σκηνικό και την παραγωγή να έχει προσαρμόσει διακριτικά επιλεγμένα σημεία του νησιού, προκειμένου να αποδώσει με πιστότητα την ατμόσφαιρα της εποχής.

Το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας, ο χολιγουντιανός σταρ εθεάθη σε απόκρημνη παραλία του νησιού, όπου πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα απαιτητικής σκηνής. Ήταν η πρώτη φορά που οι κάτοικοι τον είδαν επί το έργον, ντυμένο σύμφωνα με την αισθητική της δεκαετίας, συγκεντρωμένο στον ρόλο του και περιστοιχισμένο από συνεργείο και τεχνικούς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgmly39o264h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως έγινε γνωστό, μόλις ολοκληρωθούν οι σκηνές στο νησί της Ύδρας, ο αγαπητός ηθοποιός και το συνεργείο θα μεταβούν στη Νέα Μάκρη για να ολοκληρώσουν τη λήψη των πλάνων για την πολυαναμενόμενη ταινία του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgmkhj47mrop?integrationId=40599y14juihe6ly}