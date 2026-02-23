Οι άνδρες της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών αναζητούν τον φερόμενο δράστη στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια προάστια ενώ εκτιμούν ότι ίσως έχει διαφύγει στην Αλβανία.

Μια συγκλονιστική αποκάλυψη για τον 64χρονο από την Αλβανία που επιχείρησε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ στην Κυψέλη, έκανε η κόρη του, η οποία κατηγορεί τον πατέρα της για σεξουαλική κακοποίηση, όταν αυτή ήταν 7 ετών.

Το περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης κατήγγειλε αρχικά η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ, η οποία είδε από κάμερες ασφαλείας του σπιτιού της στην Κυψέλη, τις αρρωστημένες πράξεις του 64χρονου φερόμενου δράστη το πρωί του Σαββάτου (21.02.2026), που μάλιστα είναι γνωστός της οικογένειας. Μάλιστα, η γυναίκα ανέφερε ότι ο ίδιος άνδρας επιχείρησε να βιάσει και την άλλη της κόρη, δίδυμη του 25χρονου θύματος , επίσης ΑμεΑ.

Σύμφωνα με το Star, όπου μίλησε η κόρη του φερόμενου βιαστή, ο 64χρονος ασελγήσει και σε εκείνη όταν ήταν μόλις 7 ετών. «Έχω ζήσει το ίδιο περιστατικό που έχει ζήσει το κορίτσι. Ήμουν μικρή και φοβόμουν να φέρω αντίρρηση μη με έδερνε, μη με σκότωνε. Επτά χρονών ήμουν… Το κράτησα μέσα μου για πολλά χρόνια. Θεωρούσα ότι δεν έγινε κάτι σημαντικό», αποκάλυψε η κόρη του 64χρονου.

Ο πατέρας της μάλιστα φέρεται να προσπάθησε να τη βγάλει τρελή. «Μου λέει “δεν έχω κάνει τίποτα, είσαι τρελή, το έχεις σκαρφιστεί από το μυαλό σου, δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο και δεν θα σου πω ποτέ μου συγγνώμη”. Είμαι μάνα και υποστηρίζω τη μάνα», πρόσθεσε η κόρη του 64χρονου.

