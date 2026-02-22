Ο Άντερσον, που ήταν δύο φορές υποψήφιος στο παρελθόν, κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας, καταγράφοντας την πρώτη νίκη του στην κατηγορία αυτή.

Η ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη», η μαύρη κωμωδία του Αμερικανού σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον που αφηγείται την καταδίωξη πρώην επαναστατών από λευκούς ρατσιστές στις ΗΠΑ απέσπασε απόψε το βραβείο BAFTA καλύτερης ταινίας.

Ο Άντερσον, που ήταν δύο φορές υποψήφιος στο παρελθόν, κέρδισε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας, καταγράφοντας την πρώτη νίκη του στην κατηγορία αυτή απέναντι σε σκηνοθέτες όπως ο Γιώργος Λάνθιμος (Βουγονία), η Κλόε Ζάο (Hamnet) και ο Ράιαν Κούγκλερ (Sinners).

Το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου απονεμήθηκε στον Βρετανό ηθοποιό Ρόμπερτ Αραμάγιο για την ερμηνεία του στην ταινία I swear, ένα βιογραφικό δράμα του Κερκ Τζόουνς που βασίζεται στην πραγματική ιστορία ενός Σκωτσέζου ο οποίος πάσχει από σύνδρομο Τουρέτ.

Η Τζέσι Μπάκλεϊ, το μεγάλο φαβορί στην κατηγορία της, κέρδισε όπως αναμενόταν το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για την ταινία Hamnet.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα βραβεία δεύτερου ανδρικού και γυναικείου ρόλου πήγαν στον Σον Πεν (Μια μάχη μετά την άλλη) και τη Γούνμι Μοσάκου (Sinners).

Καλύτερη βρετανική ταινία αναδείχθηκε το Hamnet και καλύτερη ξενόγλωσση ταινία (μη αγγλόφωνη), η νορβηγική Συναισθηματική αξία.

Το βραβείο καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων απέσπασε το Zootopia 2.

Η 79η τελετή απονομής των BAFTA, των κορυφαίων βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, που συχνά θεωρούνται προάγγελος των Όσκαρ, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (22/2) στο Λονδίνο.

Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, η Τζέσι Μπάκλεϊ, η Έμμα Στόουον, ο Τιμοτέ Σαλαμέ, ο Πολ Μεσκάλ, η Τσέις Ινφίνιτι, οι σταρ διαδέχονταν ο ένας τον άλλον στο κόκκινο χαλί. Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κέιτ, έδωσαν επίσης το παρών, έπειτα από μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για τη βασιλική οικογένεια, μετά τη σύλληψη του Άντριου, του αδελφού του βασιλιά Καρόλου, λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση Έπσταϊν.

Η τελετή φιλοξενήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο Σάουθμπανκ, στις όχθες του Τάμεση, με παρουσιαστή τον Αμερικανοβρετανό ηθοποιό Άλαν Κάμινγκ.