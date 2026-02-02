Η Cher δημιούργησε ένα μπάχαλο στην πιο σημαντική ανακοίνωση των βραβείων Grammy 2026.

Η Cher προκάλεσε αναστάτωση στα Grammy 2026 όταν ανακοίνωσε τον «Luther Vandross» αντί για τον Kendrick Lamar και την SZA ως νικητή του βραβείου «Record of the Year» για το τραγούδι τους «Luther».

Η 79χρονη ποπ σταρ εμφανίστηκε λίγο μπερδεμένη στην φετινή τελετή κάνοντας απανωτές γκάφες, που ξεκίνησαν όταν πάτησε το πόδι της στη σκηνή για να λάβει το βραβείο «Lifetime Achievement Award» και μετά επέστρεψε για να απονείμει ένα από τα μεγαλύτερα βραβεία της βραδιάς.

Αρχικά, η Cher αφού παρέλαβε το βραβείο της έπρεπε να παραμείνει στην σκηνή για να διαβάσει τους υποψηφίους για το Άλμπουμ της Χρονιάς. Ωστόσο εκείνη, έφυγε με τον παρουσιαστή Trevor Noah να την καλεί ξανά επάνω και ένα μέλος της παραγωγής να προσπαθεί να της εξηγήσει τι έπρεπε να κάνει στη συνέχεια.

Όταν τελικά η Cher επέστρεψε, η αμηχανία συνεχίστηκε, καθώς νόμιζε ότι θα διάβαζε τα υποψήφια ονόματα στο autocue και όχι από το φάκελο που κρατούσε στα χέρια της.

«Και το Grammy πηγαίνει σε... Ω, μου είπαν ότι θα ήταν στον autocue, και το Grammy πηγαίνει σε...», άρχισε μπερδεμένη να λέει η διάσημη σταρ. Και τότε, έκανε τη μεγαλύτερη γκάφα της βραδιάς ανακοινώνοντας ως νικητή τον «Luther Vandross», ο οποίος πέθανε το 2005!

Οι κάμερες έπιασαν την SZA και τον Lamar να γελάνε όταν συνειδητοποίησαν το λάθος της Cher και σηκώθηκαν για να παραλάβουν το βραβείο τους, ενώ η Cher διόρθωσε το λάθος της ανακοινώνοντας επιτέλους: «Όχι, ο Kendrick Lamar!»

Η Cher φαίνεται να έμπλεξε κάπως τα πράγματα, καθώς το τραγούδι που κέρδισε έχει τίτλο «luther» και περιλαμβάνει sample από το τραγούδι του Vandross «If This World Were Mine» του 1982. Δεν είναι λοιπόν σαφές, αν η Cher απλώς μπερδεύτηκε όταν διάβασε «Luther» στην κάρτα του νικητή ή αν υπήρχε σημείωση που αναφερόταν στον Vandross για το sample.

Κατά την απονομή του βραβείου, ο Lamar είπε χαμογελαστός: «Αυτό είναι το νόημα της μουσικής. Luther Vandross».

Οι χρήστες του διαδικτύου δεν άφησαν ασχολίαστες τις γκάφες της Cher, σημειώνοντας: «Δεν έχω γελάσει τόσο πολύ το 2026. Η Cher είναι τέλεια».