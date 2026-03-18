Τουλάχιστον δέκα τα πρόσωπα που ετοιμάζουν δικαστική προσφυγή για τις υποκλοπές - Το Μαξίμου παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις.

Σε τουλάχιστον δέκα ανέρχονται μέχρι στιγμής τα πρόσωπα που ετοιμάζουν δικαστική προσφυγή για τις υποκλοπές, πριν καλά καλά καθαρογραφεί η πρωτόδικη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, επιβεβαιώνοντας πως η τελευταία άνοιξε το κουτί της Πανδώρας, καθώς πέραν της εκδίκασης σε δεύτερο βαθμό και της νέας Προανάκρισης για απόπειρα κατασκοπείας από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, θα «τρέχει» και η δικαστική εξέλιξη των νέων μηνύσεων και αγωγών από θύματα του Predator που μέχρι στιγμής τηρούσαν στάση αναμονής.

Νομικές πηγές κάνουν λόγο για «ιδιαίτερη δυναμική» που αναπτύσσεται εν αναμονή της καθαρογραφής της απόφασης από θύματα του Predator, που ζητούν διευκρινήσεις τόσο για την υποβολή μηνύσεων όσο όμως και αγωγών κατά των τεσσάρων καταδικασθέντων, Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Γιάννη Λαβράνου και Φέλιξ Μπίτζιου. Ως προς το σκέλος δε των αστικών διεκδικήσεων, πληροφορίες αναφέρουν πως έχει ήδη ξεκινήσει χαρτογράφηση της περιουσίας των πρωτόδικα καταδικασθέντων σε Ελλάδα, Κύπρο, Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία, Σερβία και Ελβετία, ενώ ήδη βολιδοσκοπούνται και νομικά γραφεία στη Λευκωσία για την έκδοση διαταγμάτων αποκάλυψης τύπου Mareva. Πρόκειται για διατάγματα που παγώνουν τα περιουσιακά στοιχεία ενός εναγομένου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα αποξενωθούν ή δεν θα μεταφερθούν εκτός δικαιοδοσίας μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης.

Αυτή ωστόσο είναι η μία πλευρά των εξελίξεων στο μέτωπο των υποκλοπών. Διότι στην άλλη, το ενδιαφέρον, όπως είναι αναμενόμενο, επικεντρώνεται στο κατά πόσο μεταξύ των μηνυτών θα υπάρξουν και πολιτικά πρόσωπα και δη υπουργοί, οι οποίοι στοχοποιήθηκαν από το κακόβουλο λογισμικό. Και τούτο, διότι είναι κάτι παραπάνω από σαφές πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο δυσχεραίνει έτι περαιτέρω την κατάσταση για το Μέγαρο Μαξίμου, παρά την επιμονή στην επιχειρηματολογία περί «ιδιωτών». Πέραν τούτου, ενδεχόμενη προσφυγή στη Δικαιοσύνη από μέλος ή μέλη του υπουργικού συμβουλίου είναι αυτονόητο πως θέτει σε πολύ πιο στέρεες βάσεις την προανάκριση για το κακούργημα της απόπειρας κατασκοπείας, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται εκτός από δικαστικά και πολιτικά για το εσωτερικό της κυβέρνησης και τις ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις.

Σε κάθε περίπτωση το Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις, με το βλέμμα στο εσωτερικό του κυβερνητικού στρατοπέδου και τους τυχόν «επίφοβους» και δυσαρεστημένους, που μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης και αρκετές «καραμπόλες» σε πλειάδα άλλων υποθέσεων και κυβερνητικών χειρισμών, όπως πληροφορούμαστε δεν είναι και λίγοι…