Σε ρόλο «υπερασπιστή» του Κ. Τζαβελλα η Ένωση Εισαγγελέων.

Στο πλευρό του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα και πάλι η Ένωση Εισαγγελέων που κατηγορεί το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για... εκτροπή, υποστηρίζοντας πως το αίτημά του να παραιτηθεί ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός αποτελεί απόπειρα παρέμβασης στο δικαιοδοτικό του έργο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας

«Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα την ληφθείσα κατά πλειοψηφία απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών περί υποβολής αιτήματος παραίτησης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αφορμή χειρισμούς στην υπόθεση των υποκλοπών.

Η διατύπωση τέτοιου αιτήματος, εκτός κάθε συνταγματικά και νομοθετικά προβλεπόμενου πλαισίου, συνιστά ευθεία και ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, προσβάλλει τον θεσμό και προσεγγίζει τα χαρακτηριστικά σοβαρής θεσμικής εκτροπής.

Η απονομή της Δικαιοσύνης διέπεται αποκλειστικά από το Σύνταγμα και τους νόμους και δεν υπόκειται σε πιέσεις ή παρεμβάσεις που επιχειρούν να επηρεάσουν τη δικαστική κρίση ή να υποκαταστήσουν τις θεσμοθετημένες διαδικασίες ελέγχου.

Τέτοιες ενέργειες, ιδίως όταν εκδηλώνονται από θεσμικούς συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης, πλήττουν ευθέως το κύρος της και διαταράσσουν την ισορροπία των λειτουργιών της Πολιτείας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης είναι αδιαπραγμάτευτη και η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος θα συνεχίσει να τη διαφυλάσσει με κάθε θεσμικά προβλεπόμενο μέσο, στηρίζοντας εμπράκτως τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, ανεξαρτήτως βαθμού, έναντι κάθε απόπειρας παρέμβασης ή αμφισβήτησης του έργου τους».