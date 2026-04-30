Τι ισχύει για παιδιά και συζύγους.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ αποτελεί ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο για τους δικαιούχους, καθώς από την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων εξαρτάται τόσο η συμμετοχή όσο και η μοριοδότησή τους. Παρά ταύτα, είναι συχνό το φαινόμενο να εντοπίζονται λάθη ή παραλείψεις μετά την υποβολή. Στις περιπτώσεις αυτές, η διαδικασία διόρθωσης δεν είναι απλή, αλλά ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες που πρέπει να τηρηθούν με ακρίβεια.

Το βασικό σημείο που πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι είναι ότι δεν παρέχεται δυνατότητα απευθείας επεξεργασίας της ήδη υποβληθείσας αίτησης. Οποιαδήποτε διόρθωση ή συμπλήρωση γίνεται αποκλειστικά μέσω υποβολής νέας αίτησης, η οποία αντικαθιστά την προηγούμενη.

Για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, απαιτείται πρώτα η ακύρωση της αρχικής αίτησης. Χωρίς την ακύρωση, δεν είναι δυνατή η επανυποβολή.

Πότε μπορεί να γίνει η ακύρωση

Η ακύρωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Δίνεται η δυνατότητα μόνο κατά την ημερομηνία υποβολής που αντιστοιχεί στον δικαιούχο, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του.

Η χρονική αυτή δέσμευση καθιστά απαραίτητη την προσεκτική παρακολούθηση του προγράμματος, καθώς εκτός της συγκεκριμένης ημέρας δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση στην αίτηση.

Τα βήματα της διαδικασίας

Η διαδικασία διόρθωσης μέσω νέας αίτησης περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια:

1. Επιλογή της ήδη υποβληθείσας αίτησης στο σύστημα

2. Επιλογή της ενέργειας «Ακύρωση»

3. Εκ νέου είσοδος στην επιλογή «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Συμμετοχής»

4. Συμπλήρωση όλων των πεδίων από την αρχή

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η νέα αίτηση δεν διατηρεί τα στοιχεία της προηγούμενης. Όλα τα δεδομένα πρέπει να καταχωριστούν εκ νέου.

Επανεισαγωγή όλων των μελών

Κατά την επανυποβολή, οι δικαιούχοι οφείλουν να δηλώσουν ξανά όλα τα μέλη της οικογένειας, είτε αυτά είναι ωφελούμενα είτε όχι. Αυτό περιλαμβάνει:

Τέκνα (ανήλικα και ενήλικα)

Συζύγους

Συνοδούς ΑμεΑ, όπου απαιτείται

Για κάθε μέλος συμπληρώνονται εκ νέου όλα τα στοιχεία, όπως ιδιότητα, ΑΜΚΑ και προσωπικά δεδομένα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη δήλωση των τέκνων. Για παιδιά ηλικίας άνω των 5 και έως 18 ετών, πρέπει να δηλωθεί ρητά αν ζητείται η έκδοση επιταγής. Αν δεν επιλεγεί «ΝΑΙ», το παιδί δεν θα θεωρηθεί ωφελούμενο και δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στη διαμονή, αλλά θα ληφθεί υπόψη μόνο για τη μοριοδότηση. Τα παιδιά κάτω των 5 ετών δηλώνονται αποκλειστικά για μοριοδότηση, ενώ τα ενήλικα τέκνα δηλώνονται μόνο ως ωφελούμενα.

Παράλληλα, δηλώνονται στοιχεία όπως η ιδιότητα ΑμεΑ (εφόσον υπάρχει), η ανάγκη συνοδού, η γονική μέριμνα και ο γονέας που ασφαλίζει τα παιδιά.

Ιδιαίτερη σημασία στη δήλωση συζύγων

Η δήλωση συζύγου αποτελεί ένα σημείο που συχνά δημιουργεί σύγχυση. Η απλή συμπλήρωση του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του συζύγου, όταν δηλώνεται οικογενειακή κατάσταση «έγγαμος» ή «εν διαστάσει», δεν αρκεί για να θεωρηθεί ωφελούμενος.

Απαιτείται υποχρεωτικά η επιλογή «Προσθήκη» και η καταχώρισή του ως ωφελούμενου μέλους. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι καλούνται να δηλώσουν:

Αν ο σύζυγος είναι έμμεσα ασφαλισμένος

Αν διαθέτει μη μηχανογραφημένες ημέρες εργασίας

Αν ανήκει στην κατηγορία ΑμεΑ και αν απαιτείται συνοδός

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στη μοριοδότηση. Αν ένας σύζυγος δηλωθεί ως ωφελούμενος στην αίτηση του άλλου, δεν μοριοδοτείται ξεχωριστά. Αντίθετα, η μοριοδότηση αφορά μόνο τον αιτούντα.

Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ξεχωριστών αιτήσεων από τους δύο συζύγους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν δηλώνει ο ένας τον άλλον ως ωφελούμενο. Σε αυτή την περίπτωση:

Και οι δύο μοριοδοτούνται ξεχωριστά

Η επιλογή του ενός εξασφαλίζει και τη συμμετοχή του άλλου

Τα ωφελούμενα μέλη εντάσσονται στην αίτηση με τη μεγαλύτερη μοριοδότηση

Αν όμως ένας σύζυγος είναι έμμεσα ασφαλισμένος στον άλλον, δεν μπορεί να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση και πρέπει να δηλωθεί ως ωφελούμενος.

Υποχρεωτική επανυποβολή δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά που είχαν επισυναφθεί στην αρχική αίτηση δεν μεταφέρονται στη νέα. Ο δικαιούχος οφείλει να τα επισυνάψει εκ νέου, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για τα ίδια έγγραφα.

Σε περιπτώσεις όπου τα στοιχεία δεν μπορούν να αντληθούν αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας, η επισύναψη είναι απαραίτητη. Αυτό ισχύει ιδίως για πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, αποδεικτικά γονικής μέριμνας ή άλλες ειδικές περιπτώσεις.

Η ακύρωση και οι συνέπειές της

Η ακύρωση της αίτησης σημαίνει ότι αυτή θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν εξετάζεται καθόλου. Η δυνατότητα ακύρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν επιθυμεί τελικά να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.

Κατά τη συμπλήρωση της νέας αίτησης, υπάρχει η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης. Ωστόσο, αν δεν πραγματοποιηθεί οριστική υποβολή έως τη λήξη της προθεσμίας, η αίτηση διαγράφεται αυτόματα.

Η οριστική υποβολή συνοδεύεται από αριθμό πρωτοκόλλου και αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση της αίτησης.

Η σημασία της ορθής συμπλήρωσης και του ΑΜΚΑ

Η ακρίβεια των στοιχείων είναι καθοριστική. Οι πληροφορίες διασταυρώνονται είτε μέσω διαλειτουργικότητας με δημόσιους φορείς είτε μέσω των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Ιδιαίτερα κρίσιμος είναι ο σωστός ΑΜΚΑ για όλα τα μέλη. Αποτελεί βασικό στοιχείο ταυτοποίησης και προϋπόθεση συμμετοχής. Λανθασμένη καταχώριση οδηγεί σε αποκλεισμό, ενώ σε περιπτώσεις ψευδούς δήλωσης ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις.

Η αίτηση έχει χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε στοιχείο που δηλώνεται πρέπει να είναι ακριβές και να συμφωνεί με τα δικαιολογητικά. Οποιαδήποτε αναντιστοιχία μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό ή σε λανθασμένη μοριοδότηση.