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Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας.

Φωτιά τώρα μαίνεται σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση επιχειρούν συνολικά 36 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 10 οχημάτων. Από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού για τον περιορισμό του μετώπου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ, ενισχύοντας το έργο της Πυροσβεστικής σε μια προσπάθεια να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2064684614971482312}