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Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 553,21 μονάδων (-2,15%).

Πτωτικά έκλεισαν σήμερα (23/07) οι συνεδριάσεις στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ενέτεινε τις ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τον πληθωρισμό.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 506,93 μονάδων (-0,97%), στις 51.711,65 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 553,21 μονάδων (-2,15%), στις 25.137,69 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 90,66 μονάδων (-1,21%), στις 7.408,30 μονάδες.