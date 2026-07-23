Αυξημένος ήταν ο τζίρος, ο οποίος ανήλθε στα 414,4 εκατ. ευρώ, με τον όγκο συναλλαγών στα 68,82 εκατ. τεμάχια

Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει με απώλειες 2,02% στις 2.456,16 μονάδες. Ιδιαίτερα αυξημένος ήταν ο τζίρος, ο οποίος ανήλθε στα 414,4 εκατ. ευρώ, με τον όγκο συναλλαγών στα 68,82 εκατ. τεμάχια. Από τη συνολική αξία συναλλαγών, 47,19 εκατ. ευρώ αφορούσαν 36 πακέτα. Στο σύνολο της αγοράς, η εικόνα ήταν καθαρά αρνητική, καθώς 95 μετοχές έκλεισαν με πτώση και μόλις 30 με άνοδο, ενώ 76 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η σύγχυση που προκλήθηκε γύρω από την επικείμενη αναταξινόμηση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς από τον STOXX. Η αρχική ανακοίνωση για την ετήσια ταξινόμηση χωρών δημιούργησε την εντύπωση ότι η μετάταξη της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές μετατίθεται για τον Ιούνιο του 2027, προκαλώντας κύμα πωλήσεων, κυρίως στις τράπεζες.

Στη συνέχεια, ωστόσο, οι διευκρινίσεις που μεταφέρθηκαν στην αγορά από διεθνείς οίκους αποσαφήνισαν ότι η ημερομηνία της 21ης Ιουνίου 2027 αφορά την οικογένεια δεικτών STOXX World και δεν επηρεάζει τον STOXX Total Market Index και τους βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες που συνδέονται με τις παθητικές επενδυτικές ροές. Με βάση τις μέχρι στιγμής διευκρινίσεις, το χρονοδιάγραμμα για την αναταξινόμηση της ελληνικής αγοράς στους σχετικούς ευρωπαϊκούς δείκτες παραμένει για τις 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Η αρχική σύγχυση προκάλεσε απότομη επιδείνωση της εικόνας του ταμπλό, με τον τραπεζικό δείκτη να φθάνει ενδοσυνεδριακά σε πτώση έως 4,87%, πριν περιορίσει σημαντικά τις απώλειές του μετά τις σχετικές διευκρινίσεις.

Στο κλείσιμο, ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 2,49% στις 2.784,9 μονάδες. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε στις 6.246,7 μονάδες με απώλειες 2,13%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM διαμορφώθηκε στις 2.984,1 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,01%.

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Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώθηκε στις τραπεζικές μετοχές. Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 15,19 ευρώ με πτώση 1,65% και συναλλαγές 63,6 εκατ. ευρώ. Η Πειραιώς υποχώρησε κατά 2,59% στα 9,19 ευρώ, με τζίρο 53,65 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank έκλεισε στα 3,91 ευρώ με απώλειες 3,28% και συναλλαγές 53,5 εκατ. ευρώ, ενώ η Eurobank διαμορφώθηκε στα 4,25 ευρώ με πτώση 3,01% και τζίρο 47,8 εκατ. ευρώ.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες συγκέντρωσαν συνολικά συναλλαγές άνω των 218 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 52% του συνολικού τζίρου της συνεδρίασης.

Στις υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές, η Τράπεζα Κύπρου υποχώρησε κατά 2,02%, η Credia κατά 1,94% και η Optima Bank κατά 3,10%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση μόλις τρεις τίτλοι κατάφεραν να κλείσουν με θετικό πρόσημο. Η Motor Oil ενισχύθηκε κατά 2,30% στα 49,82 ευρώ, με τζίρο 15,9 εκατ. ευρώ, η Helleniq Energy έκλεισε στα 12,54 ευρώ με άνοδο 0,56% και συναλλαγές 4 εκατ. ευρώ, ενώ η Cenergy σημείωσε κέρδη 1,51% στα 21,48 ευρώ, με τζίρο 3,1 εκατ. ευρώ.

Στον αντίποδα, η ΕΛΧΑ κατέγραψε απώλειες 5,30% στα 3,62 ευρώ, ενώ η Coca-Cola HBC υποχώρησε κατά 3,70% στα 56,30 ευρώ. Η Lamda Development έκλεισε με πτώση 3,37% και η Aegean με απώλειες 3,09%.

Η ΑΚΤΟΡ υποχώρησε κατά 2,33% στα 10,92 ευρώ με συναλλαγές 26,8 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ έκλεισε στα 22,22 ευρώ με πτώση 1,33% και τζίρο 25,7 εκατ. ευρώ, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκε στα 42,44 ευρώ, καταγράφοντας απώλειες 2,26% με συναλλαγές 17,8 εκατ. ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΑΒΑΞ ξεχώρισε θετικά με άνοδο 3,95% στα 3,16 ευρώ. Αντίθετα, η Intralot υποχώρησε κατά 2,39% στα 1,06 ευρώ, η Κρι Κρι κατά 2,16% στα 27,20 ευρώ και η Trade Estates κατά 2,56% στα 1,90 ευρώ.