«Όλες οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό δυστύχημα θα διερευνηθούν διεξοδικά και αμερόληπτα μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες», ανέφεραν οι τσέχικες Ένοπλες Δυνάμεις.

Ένας στρατιώτης έχασε τη ζωή του και τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν όταν στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη το μεσημέρι της Πέμπτης σε αεροπορική βάση στην ανατολική Τσεχία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι στην 22η Βάση Ελικοπτέρων της Πολεμικής Αεροπορίας, στην περιοχή Ναμέστ ναντ Όσλαβου της περιφέρειας Βίσοτσινα. Το ελικόπτερο τύπου UH-1Y Venom, αμερικανικής κατασκευής, μετέφερε συνολικά πέντε στρατιωτικούς τη στιγμή της συντριβής.

Σε ανακοίνωσή του, ο τσεχικός στρατός επιβεβαίωσε ότι ένας από τους επιβαίνοντες σκοτώθηκε, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις τραυματίστηκαν. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις άμεσης επέμβασης και διασώστες, ενώ οι Αρχές ανέφεραν ότι περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν τέσσερα ασθενοφόρα, καθώς και ελικόπτερο αεροδιακομιδής από την πόλη Γίχλαβα. Επιπλέον, δεύτερο διασωστικό ελικόπτερο από τη γειτονική περιφέρεια Ολομούτς συμμετείχε στην επιχείρηση.

Τρεις τραυματίες με μέτριας βαρύτητας τραύματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία του Μπρνο, ένας με ελαφρά τραύματα διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Γίχλαβα, ενώ ακόμη τρία άτομα που παρουσίασαν συμπτώματα από εισπνοή καπνού μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο της Τρέμπιτς.

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Μετά το δυστύχημα, ο τσεχικός στρατός ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή όλων των πτήσεων των ελικοπτέρων H-1, μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση των αιτίων της συντριβής.

«Όλες οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό δυστύχημα θα διερευνηθούν διεξοδικά και αμερόληπτα μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες», αναφέρεται στην ανακοίνωση του στρατού, ο οποίος διευκρίνισε ότι δεν θα δημοσιοποιηθεί η ταυτότητα του στρατιώτη που έχασε τη ζωή του, σεβόμενος την επιθυμία της οικογένειάς του.

Το UH-1Y Venom αποτελεί μέρος του προγράμματος εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων της Τσεχίας και παραδόθηκε στη χώρα το 2023, στο πλαίσιο της ανανέωσης του στόλου των στρατιωτικών ελικοπτέρων.

Με πληροφορίες από Anadolu / AP