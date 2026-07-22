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Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 10,24 μονάδων (-0,14%).

Με απώλειες έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με την προσοχή των επενδυτών στραμμένη στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων τριμήνου τεχνολογικών κολοσσών αλλά και στην κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 6,06 μονάδων (-0,01%), στις 52.218,58 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 146,30 μονάδων (-0,57%), στις 25.690,90 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 10,24 μονάδων (-0,14%), στις 7.498,96 μονάδες.