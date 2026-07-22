Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.506,79 μονάδες με άνοδο 0,24%.

Με μικρά κέρδη ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.506,79 μονάδες με άνοδο 0,24%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 286,49 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από τα 375,86 εκατ. ευρώ της προηγούμενης συνεδρίασης, αλλά σε υψηλά επίπεδα. Από τη συνολική αξία συναλλαγών, τα 18,7 εκατ. ευρώ αφορούσαν 22 πακέτα, ενώ ο όγκος έφτασε τα 49,95 εκατ. τεμάχια. Στο σύνολο της αγοράς, 58 μετοχές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με άνοδο, 71 έκλεισαν με απώλειες και 72 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,29% και ολοκλήρωσε στις 2.855,9 μονάδες. Ο FTSE 25 έκλεισε στις 6.382,9 μονάδες με άνοδο 0,29%. Αντίθετα, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM υποχώρησε κατά 0,73% στις 3.014,5 μονάδες.

Τη μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα συγκέντρωσε η Πειραιώς με τζίρο 39,7 εκατ. ευρώ και κλείσιμο στα 9,43 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 0,38%. Ακολούθησε η ΕΛΧΑ με συναλλαγές 29,7 εκατ. ευρώ, η Εθνική Τράπεζα με 27,3 εκατ. ευρώ, η Eurobank με 24,3 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 24,1 εκατ. ευρώ.

Η Titan ξεχώρισε από την πλευρά των αγοραστών, καταγράφοντας άνοδο 5,31% και κλείνοντας στα 51,60 ευρώ. Ισχυρά κέρδη σημείωσε και η Βιοχάλκο, η οποία ενισχύθηκε κατά 2,78% στα 17,72 ευρώ, ενώ η Helleniq Energy έκλεισε με άνοδο 2,21% στα 12,47 ευρώ. Η Coca-Cola HBC κέρδισε 2,09% στα 58,50 ευρώ, η Τράπεζα Κύπρου ενισχύθηκε κατά 1,9% στα 10,17 ευρώ, η Cenergy κατά 1,73% στα 21,16 ευρώ και ο ΟΤΕ κατά 1,6% στα 19,81 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στις συστημικές τράπεζες, εκτός από την Πειραιώς, θετικά κινήθηκε η Εθνική Τράπεζα, η οποία έκλεισε στα 15,45 ευρώ με άνοδο 0,98%. Αντίθετα, η Eurobank υποχώρησε κατά 0,41% στα 4,38 ευρώ και η Alpha Bank έχασε 0,59%, κλείνοντας στα 4,04 ευρώ.

Στην πλευρά των πωλητών, η ΕΛΧΑ σημείωσε πτώση 6,25% και έκλεισε στα 3,82 ευρώ, σε μία συνεδρίαση κατά την οποία εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η σχετική εισαγωγή των 59.523.810 νέων μετοχών είχε οριστεί για τις 22 Ιουλίου 2026.

Ισχυρή πτώση 6,5% κατέγραψε και η ΕΥΔΑΠ, κλείνοντας στα 11,14 ευρώ, ενώ η ΑΚΤΟΡ υποχώρησε κατά 4,61% στα 11,18 ευρώ, με αυξημένο τζίρο 21,5 εκατ. ευρώ. Η Credia έχασε 3% στα 0,928 ευρώ.

Πτωτικά κινήθηκαν επίσης η Allwyn, με απώλειες 1,85% στα 13,03 ευρώ, η ΔΕΗ, η οποία υποχώρησε κατά 1,66% στα 22,52 ευρώ, και η Lamda Development, με πτώση 1,5% στα 6,24 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΑΒΑΞ βρέθηκε στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, υποχωρώντας κατά 6,6% στα 3,04 ευρώ. Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 4,35 ευρώ με πτώση 0,9%, ενώ η Intralot παρέμεινε αμετάβλητη στα 1,09 ευρώ. Intracom και Ελλάκτωρ σημείωσαν απώλειες λίγο υψηλότερες του 3%, ενώ η Quest κινήθηκε ανοδικά κατά περισσότερο από 1%.

Στις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις, ο Αγροτικός Οίκος Σπύρου συνέχισε την έντονα ανοδική του κίνηση με άλμα 28,8% στα 0,50 ευρώ, ενώ η Safe Bulkers ενισχύθηκε κατά 5,5% στα 6,56 ευρώ και η ΕΚΤΕΡ κατά 3,18% στα 5,52 ευρώ. Στον αντίποδα, η Αλουμύλ έκλεισε με πτώση 3,2%.

