Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.449,91 μονάδες με κέρδη 0,11%

Με οριακή άνοδο ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.449,91 μονάδες με κέρδη 0,11%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 261,02 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από τα επίπεδα άνω των 310 εκατ. ευρώ των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων, ενώ ο όγκος ανήλθε στα 47,6 εκατ. τεμάχια. Μέσω 24 πακέτων διακινήθηκαν 51,9 εκατ. ευρώ, με σημαντικές προσυμφωνημένες συναλλαγές σε ΔΕΗ, Alpha Bank, Jumbo, ΑΚΤΟΡ, Credia και Eurobank. Στο σύνολο του ταμπλό, 68 μετοχές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με άνοδο, 54 έκλεισαν με απώλειες και 80 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 2.730,5 μονάδες με άνοδο 0,67%, ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 0,12% στις 6.224,5 μονάδες, ενώ ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσε κέρδη 0,53% και έκλεισε στις 3.034,5 μονάδες.

Στην κορυφή της υψηλής κεφαλαιοποίησης βρέθηκε η Cenergy, με άνοδο 3,5% στα 20,52 ευρώ, ενώ η Βιοχάλκο έκλεισε στα 17,40 ευρώ με κέρδη 1,64%. Ισχυρή ανοδική αντίδραση κατέγραψε και η Credia, η οποία ενισχύθηκε κατά 3,1% στα 0,96 ευρώ.

Στις συστημικές τράπεζες, η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 14,78 ευρώ με άνοδο 1,4%, η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά 0,93% στα 3,89 ευρώ και η Eurobank κατά 0,68% στα 4,14 ευρώ. Αντίθετα, η Πειραιώς έκλεισε στα 8,90 ευρώ με απώλειες 0,45%.

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Σημαντικά κέρδη κατέγραψε η Aegean, η οποία έκλεισε στα 12,04 ευρώ με άνοδο 2,9%, ενώ θετικά κινήθηκαν και τα διυλιστήρια. Η Helleniq Energy ενισχύθηκε κατά 2,5% στα 12,18 ευρώ και η Motor Oil κατά 2,2% στα 48,04 ευρώ. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε στα 43,48 ευρώ με κέρδη 1,5%, ενώ ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών σημείωσε άνοδο 1,3% στα 10,39 ευρώ.

Στην πλευρά των πωλητών, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η ΕΛΧΑ, η οποία υποχώρησε κατά 3,76% στα 4,10 ευρώ, ενώ η ΑΚΤΟΡ έκλεισε στα 13,02 ευρώ με πτώση 3,7% και συναλλαγές περίπου 25 εκατ. ευρώ.

Η ΔΕΗ υποχώρησε κατά 2,19% στα 22,30 ευρώ, έχοντας αποκοπή μερίσματος 0,60 ευρώ ανά μετοχή. Η μετοχή συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο τζίρο της συνεδρίασης, στα 35,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 16 εκατ. ευρώ αφορούσαν δύο πακέτα.

Με απώλειες άνω του 1% έκλεισαν επίσης ο ΟΤΕ, στο -1,52%, η Titan, στο -1,21%, και η Jumbo, στο -1,19%. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η ΑΒΑΞ υποχώρησε κατά 1,7% στα 3,23 ευρώ, ενώ αντίθετα ο ΑΔΜΗΕ ενισχύθηκε κατά 0,8% στα 4,39 ευρώ.

