Αυτή η σωματική δραστηριότητα χαμηλής έντασης, που συνιστάται από ειδικούς, βοηθά στην καύση έως και 350 θερμίδων ημερησίως και βελτιώνει την ψυχική υγεία.

Το περπάτημα είναι πιθανότατα η απλούστερη «προθέρμανση» στον κόσμο της φυσικής άσκησης. Είναι μια δραστηριότητα χαμηλής έντασης, σχεδόν χωρίς κίνδυνο τραυματισμού, που δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό: αρκούν άνετα παπούτσια και κατάλληλα ρούχα για να βγείτε στο δρόμο, στο πάρκο ή στο βουνό.

Αυτό που το καθιστά μια ιδιαίτερα πολύτιμη συνήθεια είναι η ευκολία να την συντηρείς στο χρόνο. Μπορεί να γίνει με παρέα ή μεμονωμένα, σε απόλυτη ησυχία ή με μουσική και προσαρμόζεται πανεύκολα όποια και αν η καθημερινότητα σου. Τα οφέλη του ξεπερνούν τα προφανή: οι ειδικοί συμφωνούν ότι το καθημερινό περπάτημα έχει πραγματικό αντίκτυπο στη γενική υγεία και μπορεί να συμβάλει στην απώλεια βάρους.

Μια ομάδα προσωπικών γυμναστών που συμμετείχε στο podcast του ADH ήταν πολύ συγκεκριμένη επί του θέματος: η έξοδος για περπάτημα κάθε μέρα - σε κανονικό ρυθμό, χωρίς τρέξιμο ή επιτάχυνση του βήματος, σε «ταχύτητα ηλικιωμένου» - καίει μεταξύ 300 και 350 θερμίδων. Εάν αυτή η βόλτα παραταθεί στα 40 με 45 λεπτά, η απώλεια μπορεί να φτάσει τις 600 θερμίδες. Και αν συνεχιστεί για πέντε ημέρες την εβδομάδα, το ετήσιο αθροιστικό όφελος κυμαίνεται γύρω στις 78.000 θερμίδες.

{https://www.instagram.com/reel/DUvo0rqFUmu/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==}

Το κλειδί, επιμένουν, είναι η συνέπεια. Όχι η ένταση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η επιστήμη υποστηρίζει αυτή την ιδέα. Ο Ισπανός καρδιολόγος Αουρέλιο Ρόχας είναι μία από τις πιο δημοφιλείς ιατρικές φωνές στο TikTok σχετικά με αυτό το θέμα. Σε ένα από τα πιο viral βίντεό του, προειδοποιεί ότι ο μέσος Ισπανός κάνει μεταξύ 3.000 και 4.000 βημάτων την ημέρα, πολύ κάτω από αυτό που χρειάζεται το σώμα.

{https://www.tiktok.com/@doctorrojass/video/7510669910452882710?is_from_webapp=1&sender_device=pc}

Σύμφωνα με τον ειδικό, τα οφέλη του περπατήματος προχωρούν πολύ πέρα από τις θερμίδες: το περπάτημα αυξάνει τα επίπεδα σεροτονίνης, ντοπαμίνης και νοραδρεναλίνης, απελευθερώνει ενδορφίνες, βελτιώνει τη μνήμη και τον αυτοέλεγχο και μειώνει το στρες, όλα αυτά χωρίς επιβάρυνση στις αρθρώσεις.

Η δημοφιλής ιαπωνική μέθοδος για αδυνάτισμα

Πέρα από τα βήματα, μια άλλη τάση έχει εισβάλει δυναμικά στο TikTok. Ο δημιουργός περιεχομένου Γιουτζίν Τέο έκανε δημοφιλή τη λεγόμενη ιαπωνική μέθοδο περπατήματος με δυναμικές εναλλαγές: συνεδρίες 30 λεπτών, τέσσερις φορές την εβδομάδα, στις οποίες εναλλάσσονται 3 λεπτά γρήγορου βαδίσματος (στο 70% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας) με 3 λεπτά αργού βαδίσματος στο 40%. Το βίντεό του που εξηγεί την τεχνική συγκεντρώνει περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια likes στο TikTok.

{https://www.tiktok.com/@coacheugeneteo/video/7509367099370802448?is_from_webapp=1&sender_device=pc}

Κάπως έτσι, γίνεται σαφές πως δεν χρειάζεται πάντα να κάνετε ασκήσεις υψηλής έντασης και μεγάλες συνεδρίες στο γυμναστήριο. Η διατήρηση της συνέπειας και μια ενεργή ζωή, μαζί με καλές υγιεινές συνήθειες, μπορούν να αποφέρουν πολλαπλά οφέλη για την ευεξία του οργανισμού.

Η Σουζάν Πάτα, εκπαιδεύτρια ομαδικού fitness και στρατηγικός σύμβουλος περιεχομένου της Εθνικής Ακαδημίας Αθλητικής Ιατρικής των ΗΠΑ (NASM), εξήγησε στο περιοδικό Lecturas ότι «το περπάτημα 30 λεπτών για επτά ημέρες μπορεί να δημιουργήσει μια εβδομαδιαία θερμιδική δαπάνη μεταξύ 700 και 1.400 θερμίδων». Ειδικότερα, οι αριθμοί αυτοί μπορούν να συσσωρευτούν μακροπρόθεσμα και «να επιφέρουν απώλεια βάρους για κάποιον με υπερβολικό βάρος που προηγουμένως ακολουθούσε καθιστική ζωή», διαβεβαιώνει η ειδικός.

Ωστόσο, η Πάτα προειδοποιεί ότι το περπάτημα δεν καίει τόσες θερμίδες όσες το τρέξιμο: «Σε συνδυασμό με πιο έντονες ασκήσεις, μπορεί να μετατραπεί στην τέλεια φόρμουλα για αδυνάτισμα με ασφαλή και βιώσιμο τρόπο».

Πηγή: sport.es