Μπορεί το περπάτημα να μειώσει το λίπος στην κοιλιά μετά τα 50; Οι ειδικοί υγείας εξηγούν πώς το τακτικό βάδισμα στοχεύει το σπλαχνικό λίπος και βελτιώνει τον μεταβολισμό με φυσικό τρόπο.

Το συσσωρευμένο λίπος στην κοιλιά μετά τα 50 είναι ένα κοινό πρόβλημα, και όχι μόνο για λόγους εμφάνισης.

Καθώς το σώμα γερνάει, οι αλλαγές στον μεταβολισμό, τη μυϊκή μάζα, τις ορμόνες και το στρες οδηγούν συχνά σε αποθήκευση λίπους γύρω από την κοιλιακή χώρα. Αυτό το είδος λίπους, ιδιαίτερα το σπλαχνικό λίπος που περιβάλλει τα εσωτερικά όργανα, συνδέεται στενά με την αντίσταση στην ινσουλίνη, τις καρδιοπάθειες και τον διαβήτη τύπου 2.

Ενώ οι έντονες προπονήσεις μπορεί να φαντάζουν απαγορευτικές ή μη βιώσιμες σε αυτή την ηλικία, οι έρευνες δείχνουν μια απλούστερη, πιο προσιτή λύση: το περπάτημα.

Γιατί αυξάνεται το λίπος στην κοιλιά με την πάροδο του χρόνου;

«Όταν ένα άτομο φτάνει ή ξεπερνά την ηλικία των 50 ετών, το κοιλιακό λίπος μπορεί να αυξηθεί ακόμη και αν είναι σωματικά δραστήριο», εξηγεί ο Dr. Narendra K Shetty.

Η γήρανση οδηγεί φυσικά σε απώλεια μυϊκής μάζας, επιβράδυνση του μεταβολισμού και αυξημένη αποθήκευση λίπους στην κοιλιά. Μάλιστα, οι έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες στην ηλικία των 60 ετών μπορεί να φέρουν έως και τετραπλάσιο σπλαχνικό λίπος σε σχέση με τη νεαρή ενήλικη ζωή τους.

Από μια ολιστική σκοπιά, ο Dr. Isaac Mathai επισημαίνει ότι το λίπος στην κοιλιά μετά τα 50 δεν είναι ένα μεμονωμένο ζήτημα, αλλά αποτέλεσμα:

Της επιβράδυνσης του μεταβολισμού

Των ορμονικών αλλαγών

Της μείωσης της μυϊκής μάζας

Της κακής λειτουργίας του πεπτικού συστήματος

Του παρατεταμένου στρες.

Ποιο είδος λίπους στοχεύει το περπάτημα;

Το λίπος στην κοιλιά χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

το σπλαχνικό (που περιβάλλει ζωτικά όργανα και είναι το πιο επικίνδυνο για την υγεία) και

το υποδόριο (αυτό που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το δέρμα και επηρεάζει το μέγεθος της μέσης).

Σύμφωνα με τον Dr. Shetty, οι επιστημονικές αποδείξεις δείχνουν ότι η αερόβια άσκηση, όπως το περπάτημα, βοηθά στη μείωση και των δύο τύπων.

Το σημαντικότερο είναι ότι το περπάτημα μειώνει το σπλαχνικό λίπος ακόμη και χωρίς δραματική απώλεια βάρους, καθιστώντας το πολύτιμο για άτομα άνω των 50 που δυσκολεύονται με τα σκληρά προγράμματα γυμναστικής.

Τι δείχνουν οι έρευνες

Κλινικές μελέτες σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες έδειξαν σημαντική βελτίωση στο σωματικό βάρος, τον Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI), το ποσοστό λίπους και τους δείκτες φλεγμονής που σχετίζονται με καρδιοαγγειακό κίνδυνο.

Οι μακροχρόνιες μελέτες αποκαλύπτουν μια ξεκάθαρη σχέση: όσο πιο συστηματικά περπατά κανείς και όσο μεγαλύτερη απόσταση καλύπτει, τόσο μεγαλύτερη είναι η μείωση του κοιλιακού λίπους.

Η γοητεία του περπατήματος κρύβεται στη βιωσιμότητά του. Όπως εξηγεί ο Dr. Mathai, οι προπονήσεις υψηλής έντασης μπορεί να μην είναι πάντα κατάλληλες σε αυτό το στάδιο της ζωής, αλλά το περπάτημα παραμένει ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την ενεργοποίηση της υγιούς ρύθμισης του βάρους.

Πώς το περπάτημα «καίει» το λίπος

Από ιατρική άποψη, το περπάτημα ενεργοποιεί πολλαπλούς μηχανισμούς καύσης. Η Dr. Manisha Arora χαρακτηρίζει το περπάτημα «σχεδόν μαγικό χάπι» για μετά τα 50.

«Το περπάτημα δημιουργεί θερμιδικό έλλειμμα και τονώνει τον μεταβολικό ρυθμό. Διεγείρει τη λιπόλυση (τη διάσπαση του αποθηκευμένου λίπους για ενέργεια), βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, μειώνει την κορτιζόλη (την ορμόνη του στρες που συνδέεται άμεσα με το λίπος στην κοιλιά) και ενισχύει τις ορμονικές αποκρίσεις (όπως η αυξητική ορμόνη και η ευαισθησία στη λεπτίνη).

Επιπλέον, το περπάτημα βελτιώνει την πέψη, την ποιότητα του ύπνου, την κυκλοφορία του αίματος και τη διαχείριση του στρες - παράγοντες που επηρεάζουν αθόρυβα αλλά καθοριστικά το βάρος στη μέση ηλικία.

Πόσο περπάτημα είναι αρκετό;

Οι περισσότερες μελέτες δείχνουν θετικά αποτελέσματα με 30 έως 60 λεπτά περπατήματος, 3 με 7 ημέρες την εβδομάδα, σε έναν έντονο αλλά άνετο ρυθμό (ζωηρό βάδισμα).

«Η συνέπεια είναι πιο σημαντική από την ταχύτητα ή την ένταση», τονίζει ο Dr. Shetty, σημειώνοντας ότι τα ορατά αποτελέσματα εμφανίζονται σε ορίζοντα μηνών και όχι εβδομάδων.

Η Dr. Arora συνιστά να συνδυάζεται το περπάτημα με ήπια προπόνηση ενδυνάμωσης (π.χ. με ελαφριά βαράκια ή λάστιχα) για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας, κάτι που αυξάνει τις καύσεις του σώματος ακόμα και σε κατάσταση ηρεμίας.

Το περπάτημα μπορεί να μην υπόσχεται αποτελέσματα από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά η επίδρασή του μετά τα 50 είναι πραγματική και επιστημονικά τεκμηριωμένη.

Όταν γίνεται με συνέπεια και συνοδεύεται από προσεγμένη διατροφή, μετατρέπεται σε κάτι παραπάνω από απλή άσκηση: γίνεται μια μακροχρόνια επένδυση στη μεταβολική υγεία, τη ζωντάνια και την καλή γήρανση.

Πηγή: news18.com