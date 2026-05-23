Πολλοί άνθρωποι καταφέρνουν να χάσουν βάρος, αλλά μέσα σε λίγους μήνες ή χρόνια παίρνουν ξανά μέρος ή και όλα τα κιλά που έχασαν.

Η διατήρηση του βάρους μετά από μια επιτυχημένη απώλεια κιλών είναι συχνά πιο δύσκολη από την ίδια τη δίαιτα.

Πολλοί άνθρωποι καταφέρνουν να χάσουν βάρος, αλλά μέσα σε λίγους μήνες ή χρόνια παίρνουν ξανά μέρος ή και όλα τα κιλά που έχασαν. Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να αποφευχθεί αυτή η επαναπρόσληψη βάρους είναι το τακτικό περπάτημα.

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η καθημερινή φυσική δραστηριότητα παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση των αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με έρευνες, τα άτομα που καταφέρνουν να διατηρήσουν την απώλεια βάρους για μεγάλο χρονικό διάστημα αφιερώνουν περίπου 60 λεπτά μέτριας έντασης άσκησης την ημέρα. Το περπάτημα αποτελεί την πιο εύκολη και προσιτή επιλογή, καθώς δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και μπορεί να ενταχθεί εύκολα στην καθημερινότητα.

Αλλά πόσα χιλιόμετρα χρειάζεται να περπατά κανείς; Η απάντηση εξαρτάται από παράγοντες όπως το βάρος, η ηλικία, ο μεταβολισμός και η ένταση του βαδίσματος. Σε γενικές γραμμές, ένα άτομο που περπατά με γρήγορο ρυθμό καλύπτει περίπου 5 έως 6 χιλιόμετρα σε μία ώρα. Αυτή η απόσταση θεωρείται επαρκής για να συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση του βάρους και στη μείωση του κινδύνου επαναπρόσληψης κιλών.

Το περπάτημα βοηθά στην καύση θερμίδων, στη βελτίωση του μεταβολισμού και στη διατήρηση της μυϊκής μάζας. Παράλληλα, συμβάλλει στη μείωση του στρες, το οποίο συχνά οδηγεί σε υπερκατανάλωση τροφής. Επιπλέον, η τακτική κίνηση βελτιώνει τη διάθεση και ενισχύει το κίνητρο για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται όλη η απόσταση συνεχόμενα. Τα χιλιόμετρα μπορούν να μοιραστούν μέσα στην ημέρα, για παράδειγμα με μια πρωινή βόλτα, περπάτημα κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων ή έναν απογευματινό περίπατο. Ακόμη και μικρές αλλαγές, όπως η χρήση σκάλας αντί για ασανσέρ ή το παρκάρισμα πιο μακριά από τον προορισμό, αυξάνουν τη συνολική καθημερινή δραστηριότητα.

Πηγή sciencedaily.com