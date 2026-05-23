Η ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων.

O δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, σχολιάζοντας το νομοσχέδιο για τοπική αυτοδιοίκηση, γράφει σε ανάρτησή του:

«Στο τέλος θα μας διορίζουν…

Το νέο νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση αντιμετωπίζει, για ακόμη μία φορά, τους Δημάρχους ως υπαλλήλους της και τους Δήμους ως υπηρεσίες των υπουργείων:

1.⁠ ⁠Επιστρατεύει ένα αποτυχημένο εκλογικό σύστημα από τα νησιά Φίτζι για να «κοντύνει» τη δημοκρατική νομιμοποίηση των Δημάρχων. Οι νέες ρυθμίσεις που εισηγείται η κυβέρνηση, αντικαθιστούν τον δεύτερο γύρο των εκλογών με τη δεύτερη επιλογή και ανοίγουν τον δρόμο για την εκλογή Δημάρχων ακόμη και με ποσοστά κάτω του 30%.

2.⁠ ⁠Απομειώνει τα ήδη πενιχρά οικονομικά των Δήμων. Διατηρεί τους κόφτες των μνημονίων, αφαιρώντας δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο από τους Δήμους. Δρομολογούνται και νέες μειώσεις, με λιγότερα έσοδα από το Πράσινο Ταμείο και από τέλη που πληρώνουν οι πολίτες για τις πόλεις τους, αλλά ποτέ δεν φτάνουν στους Δήμους. Οι ελληνικοί Δήμοι γίνονται οι φτωχότεροι της Ευρώπης.

3.⁠ ⁠Καταργούνται και τα λιγοστά ψήγματα αυτοτέλειας και αυτονομίας των Δήμων. Στο εξής τα υπουργεία θα αποφασίζουν ακόμη και πόσους εργαζόμενους χρειαζόμαστε και ποιοι θα αποχωρούν.

Υ.Γ. Η εικόνα είναι η σημαία των νησιών Φίτζι».

