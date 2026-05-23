ΕΝ.Ε.Α.Π. και θεσμικοί φορείς της πόλης υλοποιούν μια πιλοτική πρωτοβουλία με δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κοινωνικής παρέμβασης.

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της πανεπιστημιακής κοινότητας και επαγγελματικών φορέων της πόλης, πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα η επίσημη έναρξη του πιλοτικού προγράμματος «Rethink Drink 360°», που συνυπογράφουν η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.) και το Υπουργείο Υγείας, με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Επιμελητηρίου Λάρισας και του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης Ν. Λάρισας (ΣΙΚΑΕΛ), υπό την αιγίδα του Δήμου Λαρισαίων.

Το πρόγραμμα αποτελεί τη νέα φάση της ενημερωτικής εκστρατείας «Rethink Drink», κοινής πρωτοβουλίας της ΕΝ.Ε.Α.Π. και του Υπουργείου Υγείας, η οποία ξεκίνησε το 2024 με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού — και ιδιαίτερα των νέων ηλικίας 18–35 ετών — γύρω από την υπεύθυνη στάση και συμπεριφορά σε σχέση με την κατανάλωση αλκοόλ. Μέσα από μια σύγχρονη και άμεση δημιουργική προσέγγιση, η καμπάνια επιδιώκει να ανοίξει μια διαφορετική συζήτηση γύρω από το αλκοόλ και να καταρρίψει διαδεδομένους μύθους που το συνοδεύουν.

Το 2026, η εκστρατεία αποκτά πιλοτική τοπική εφαρμογή στη Λάρισα μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κοινωνικής παρέμβασης, το οποίο απευθύνεται τόσο σε νέους ηλικίας 18–35 ετών όσο και σε επαγγελματίες της εστίασης και του λιανεμπορίου.

Η Λάρισα επελέγη ως πόλη-πιλότος λόγω της δυναμικής πανεπιστημιακής κοινότητας, της έντονης κοινωνικής ζωής και του ανεπτυγμένου κλάδου εστίασης που διαθέτει, χαρακτηριστικά που την καθιστούν ιδανική για την εφαρμογή και αξιολόγηση μιας στοχευμένης παρέμβασης γύρω από την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ.

H Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, Χριστίνα-Μαρία Κράβαρη, συμμετείχε σήμερα στην έναρξη του πιλοτικού προγράμματος «Rethink Drink 360°», αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης και της προστασίας των ανηλίκων από τη βλαπτική κατανάλωση αλκοόλ. Στην τοποθέτησή της κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου υπογράμμισε ότι: «Η Δημόσια Υγεία αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης και ο νέος Νόμος 5216/2025 δημιουργεί ένα σύγχρονο πλαίσιο πρόληψης και ελέγχου για το αλκοόλ και τον καπνό». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία των Υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ανάπτυξη της νέας ψηφιακής πλατφόρμας πιστοποίησης ηλικίας, η οποία ενισχύει ουσιαστικά την προστασία των ανηλίκων. Παράλληλα, τόνισε ότι το Υπουργείο Υγείας προχωρά το επόμενο διάστημα, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε μεγάλη εθνική καμπάνια ενημέρωσης για το αλκοόλ με έμφαση στους νέους και στις οικογένειες. Εξήρε, τέλος, τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον Δήμο Λαρισαίων και την ΕΝ.Ε.Α.Π., επισημαίνοντας ότι η πρόληψη απαιτεί κοινή κοινωνική ευθύνη και διατομεακή συνεργασία.

Η Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας, Φωτεινή Κουλούρη, κατά την ομιλία της ανέδειξε ότι η σύγχρονη Δημόσια Υγεία στηρίζεται στην πρόληψη, στην επιστημονική τεκμηρίωση και στη συνεργασία Πολιτείας, πανεπιστημιακής κοινότητας, τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικών φορέων. Τόνισε ότι ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα υψηλά ποσοστά κατανάλωσης στους ανηλίκους και στους νέους, ενώ αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις του Υπουργείου Υγείας μέσω του Νόμου 5216/2025, των ψηφιακών εργαλείων ελέγχου και των πολιτικών πρόληψης που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της καμπάνιας «Rethink Drink», η οποία, όπως σημείωσε, επιχειρεί να αλλάξει την κοινωνική αντίληψη γύρω από το αλκοόλ μέσα από τη γνώση, την εκπαίδευση και την υπεύθυνη στάση. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η προστασία των νέων γενεών αποτελεί συλλογική ευθύνη και βασική προτεραιότητα της πολιτικής Δημόσιας Υγείας της χώρας.

Με τη σειρά του, ο Δήμαρχος Λαρισαίων, Θανάσης Μαμάκος, δήλωσε: «Η σημερινή πρωτοβουλία αποτελεί δυναμικό παράδειγμα μιας σύγχρονης κοινωνικής συμμαχίας. Από τη Λάρισα, βάζουμε τα θεμέλια για μια πιο ουσιαστική «συνάντηση» με την κοινωνία και τους νέους μας. Η συνεργασία της πολιτείας, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, με τους επιστημονικούς φορείς και με τον επιχειρηματικό κλάδο αποδεικνύει ότι η προστασία της δημόσιας υγείας δεν επιτυγχάνεται με αφορισμούς, αλλά με ανοιχτό διάλογο και ρεαλιστικές λύσεις. Θέλουμε η συνεργασία αυτή να γίνει η αφετηρία για μια μόνιμη αλλαγή κουλτούρας, να έχει ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο αποτύπωμα. Το «Rethink Drink» έχει τις βάσεις να πετύχει. Και η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να είναι ο συνδετικός κρίκος που θα μεταφέρει το μήνυμα σε κάθε γειτονιά, εξασφαλίζοντας ότι η υπεύθυνη κατανάλωση θα γίνει καθημερινή βιωματική στάση για τους νέους μας».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης, επεσήμανε: «Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος «Rethink Drink», αναγνωρίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της υπεύθυνης στάσης απέναντι στην κατανάλωση αλκοόλ, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου συναντώνται καθημερινά χιλιάδες νέοι άνθρωποι. Για εμάς, το πανεπιστήμιο οφείλει να είναι δίπλα στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του, όπως και συνολικά δίπλα στην κοινωνία, με ουσιαστικό τρόπο, σε θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής. Μέσα από την επιστημονική παρακολούθηση της πρωτοβουλίας, με την καταγραφή και αξιολόγηση των γνώσεων, των στάσεων και των συμπεριφορών των νέων πριν και μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση, θα είμαστε σε θέση να αποτιμήσουμε την αποτελεσματικότητά της».

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας, Χρήστος Γιακουβής, ανέφερε: «Η συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου της πόλης και ειδικότερα των επαγγελματιών της εστίασης και του λιανεμπορίου αναδεικνύει τη Λάρισα ως θετικό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας, αγοράς και τοπικών φορέων για την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης και την προστασία των ανηλίκων. Οι επιχειρήσεις του κλάδου μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην υιοθέτηση καλών πρακτικών υπεύθυνου σερβιρίσματος και στην εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου. Ως Επιμελητήριο Λάρισας, στηρίζουμε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και κοινωνικά ευαισθητοποιημένης αγοράς».

Η Πρόεδρος του ΣΙΚΑΕΛ, Δήμητρα Μπαράτση, σημείωσε: «Ο κλάδος της εστίασης μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση υπεύθυνων προτύπων κατανάλωσης και σερβιρίσματος. Οι επαγγελματίες της εστίασης βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της επαφής με το κοινό και μπορούν, μέσα από υπεύθυνες πρακτικές και σωστή ενημέρωση, να συμβάλουν ουσιαστικά στην προστασία των ανηλίκων και στην προώθηση μιας πιο ώριμης κουλτούρας γύρω από το αλκοόλ. Γι’ αυτό και θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικές δράσεις όπως το σεμινάριο υπεύθυνου σερβιρίσματος που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος».

Τέλος, η Γενική Διευθύντρια της ΕΝ.Ε.Α.Π., Σοφίκα Παπανικολάου, επεσήμανε: «Η υπεύθυνη κατανάλωση και η προστασία των ανηλίκων απαιτούν διαρκή ενημέρωση, εκπαίδευση και ουσιαστική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Μέσα από το «Rethink Drink 360°» επιχειρούμε να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο και πρωτότυπο για τα ελληνικά δεδομένα μοντέλο παρέμβασης, που συνδυάζει την εκπαίδευση, την ενημέρωση και την επιστημονική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων. Η Λάρισα διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που την καθιστούν ιδανικό πεδίο για μια τέτοια πιλοτική προσπάθεια και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία σημαντικών θεσμικών, επιστημονικών και τοπικών φορέων της πόλης. Πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει πρότυπο παράδειγμα συνέργειας μεταξύ Πολιτείας, τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακής κοινότητας, επιχειρήσεων και κλάδου εστίασης, αναδεικνύοντας ότι η προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης είναι υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας».

Δράσεις του προγράμματος στη Λάρισα

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό και την επιστημονική αξιολόγηση της δράσης, με στόχο τη μέτρηση της επίδρασης της εκπαιδευτικής παρέμβασης στις γνώσεις, τις στάσεις και τις συμπεριφορές των νέων γύρω από το αλκοόλ. Η ερευνητική διαδικασία περιλαμβάνει την αποτύπωση δεδομένων πριν και μετά την έκθεση των συμμετεχόντων στις δράσεις του προγράμματος, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα πλέγμα στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη την πόλη. Αναλυτικότερα, το Επιμελητήριο Λάρισας, ο ΣΙΚΑΕΛ και η ΕΝ.Ε.Α.Π. συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, διαδραστικό εκπαιδευτικό σεμινάριο για επαγγελματίες της εστίασης, με αντικείμενο τις αρχές της υπεύθυνης διάθεσης αλκοόλ και την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου προστασίας των ανηλίκων. Ακόμα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», την Πέμπτη, 28 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί βιωματική δράση ενημέρωσης για την οδική ασφάλεια και τους κινδύνους της οδήγησης μετά την κατανάλωση αλκοόλ, μέσα από τη χρήση ειδικών προσομοιωτών. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από παρεμβάσεις ενημέρωσης και street activations σε κεντρικά σημεία της Λάρισας, προβολή της καμπάνιας σε τοπικά μέσα και τις αστικές συγκοινωνίες της πόλης, καθώς και την παρουσία ειδικά διαμορφωμένου «Rethink Drink Van», το οποίο θα βρίσκεται τις επόμενες ημέρες σε κεντρικά σημεία της πόλης, καλώντας τους πολίτες να συμμετέχουν σε ένα διασκεδαστικό Quiz υπεύθυνης κατανάλωσης (RDQ) και να γνωρίσουν βιωματικά τα βασικά μηνύματα της καμπάνιας.

