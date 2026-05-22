Δείτε την κάτοψη της νέας αίθουσας στο Εφετείο Λάρισας που θα γίνει η δίκη των Τεμπών.

Η «καλύτερη και μεγαλύτερη» δικαστική αίθουσα στην Ευρώπη χρειάστηκε μέχρι στιγμής τρεις διορθωτικές πράξεις και αντίστοιχα εργασίες ανακατασκευής. Τί και αν η ανακατασκευή της αίθουσας στο campus ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όπου εκδικάζεται η υψίστης σημασίας υπόθεση των Τεμπών κόστισε 1,6 εκατ. ευρώ; Χρειάστηκαν άλλες δύο διορθωτικές πράξεις για να χωρέσει η αίθουσα τους δικηγόρους, τους συγγενείς, τους δημοσιογράφους και το κοινό! Βέβαια, στις 27 Μαΐου θα φανεί εάν η τρίτη διορθωτική πράξη είναι και η… οριστική.

Στο site του Εφετείου Λάρισας αναρτήθηκε μόλις πριν λίγη ώρα η συμπληρωματική – διορθωτική πράξη για την αίθουσα συνεδριάσεων για την εκδίκαση της υπόθεσης του δυστυχήματος των Τεμπών.

Το σημαντικό είναι ότι στην εισαγωγή το Εφετείο Λάρισας αναφέρει ότι για τη νέα διορθωτική πράξη ελήφθησαν υπόψη οι «ανάγκες που δημιουργήθηκαν από την παρουσία των δικηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και υπεράσπισης κατηγορουμένων, των διαδίκων, των μαρτύρων, των δημοσιογράφων, του κοινού». Λες και προέκυψαν μόλις πριν λίγες μέρες οι 36 κατηγορούμενοι, οι δικηγόροι τους, οι 200 υποστηρίζοντες την κατηγορία, οι συγγενείς των θυμάτων, οι επιζώντες και το έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον για αυτή τη δίκη.

Με τη νέα διορθωτική πράξη η αίθουσα του ακροατηρίου από 287,53 τ.μ. που ήταν με την έναρξη της δίκης, έφτασε τα 452,01. Ξηλώθηκαν οι γυψοσανίδες δεξιά της έδρας ώστε να δοθεί περισσότερος χώρος στους δικηγόρους που υποστηρίζουν την κατηγορία και λιγότερος στην αίθουσα διασκέψεων των δικαστών, που ξεπερνούσε τα 100 τ.μ. (!) στον αρχικό σχεδιασμό. Επίσης ξηλώθηκε η γυψοσανίδα της αίθουσας ηχογραφήσεων, ώστε να μικρύνει και να δοθεί περισσότερος χώρος στο ακροατήριο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Χρειάστηκαν 5 συνεδριάσεις του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων και μία έναρξη «φιάσκο» στις 23 Μαρτίου, για να γίνει αντιληπτό από το υπουργείο Δικαιοσύνης και όλους τους συναρμόδιους φορείς ότι τελικά εχθρός της… «καλύτερης αίθουσας» είναι μία μεγάλη αίθουσα που να χωρά τον πόνο των γονιών και τους δικηγόρους τους, την οδύνη των επιζώντων και τους δικηγόρους τους, την αγωνία των κατηγορουμένων και τους δικηγόρους τους και τον κόσμο που ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει τη δίκη.