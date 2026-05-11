Ευρήματα που σίγουρα δεν παραπέμπουν σε πολιτιστικό σύλλογο εντόπισαν οι Αρχές στη Θεσσαλία.

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησαν στελέχη του «ελληνικού FBI» στην περιοχή της Θεσσαλίας, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε σύνδεσμο οργανωμένων οπαδών παράνομα, έχοντας ως βιτρίνα πολιτιστικό σύλλογο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα προέκυψε πως αν και ο χώρος είχε λάβει έγκριση για λειτουργία ως σωματείο με αποκλειστικά ιστορικό και πολιτιστικό σκοπό, διαπιστώθηκε ότι σε αυτόν συγκεντρώνονταν συστηματικά οργανωμένοι φίλαθλοι ομάδας κατά τη διάρκεια των αθλητικών της αναμετρήσεων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να εισέρχεται στον χώρο το απόγευμα της Κυριακής (10/05), χρησιμοποιώντας κλειδιά που κατείχε, τα οποία αντιστοιχούσαν σε κλειδαριές και λουκέτα του συνδέσμου, ενώ σε σωματική έρευνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα αμφιβόλου γνησιότητας χαρτονόμισμα ονομαστικής αξίας 100 ευρώ, καθώς και 3,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Από έρευνα που ακολούθησε στον χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

11 κροτίδες,

38 πυροτεχνικές κατασκευές – βεγγαλικά,

16 ναυτικοί πυρσοί,

7 σπρέι διάφορων χρωματισμών,

5 καπνογόνα,

3 μπλούζες με διακριτικά ομάδας,

ξύλινο κοντάρι,

χειρόγραφες σημειώσεις.

Επιπλέον, στους χώρους του συνδέσμου υπήρχαν διακριτικά, τοιχογραφίες, έπιπλα και αντικείμενα που παρέπεμπαν αποκλειστικά στη δράση οργανωμένων οπαδών, χωρίς να προκύπτει οποιαδήποτε δραστηριότητα συναφής με τον δηλωθέντα πολιτιστικό ή ιστορικό χαρακτήρα του Σωματείου.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της έρευνας, στο σημείο προσήλθαν οχτώ οπαδοί της ανωτέρω ομάδας, οι οποίοι προσήχθησαν στο τοπικό Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για παράβαση των νομοθεσιών για τον αθλητισμό, τα όπλα, τις φωτοβολίδες και τα ναρκωτικά, καθώς και για κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.