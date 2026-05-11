Αναλυτικά μέχρι πότε θα ισχύσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να τεθούν σε ισχύ στις Γραμμές 6 και 7 του τραμ λόγω τεχνικών εργασιών και παρεμβάσεων στο δίκτυο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη - Σύνταγμα» τα δρομολόγια θα τερματίζουν στη στάση «Φιξ» από την Τρίτη 12 Μαΐου έως και την Πέμπτη 14 Μαΐου. Η γραμμή θα λειτουργεί στο τμήμα Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες μεταφοράς της στάσης «Ζάππειο» (κατεύθυνση προς Σύνταγμα).



Παράλληλα, η υφιστάμενη στάση στην οδό Αρδηττού μεταφέρεται σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας.

Όσο αφορά τη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά», τα δρομολόγια θα περιορίζονται ως τη στάση «ΣΕΦ» από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, και συγκεκριμένα κατά τις βραδινές ώρες 21:00 – 01:00.

Η γραμμή θα εκτελεί το τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – Σεφ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω εργασιών κατεδάφισης κτιρίου επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.