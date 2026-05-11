Νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας σχεδιάζει η ΔΥΠΑ για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας σε Δήμους και Περιφέρειες της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews το πρώτο πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα αφορά την περιφέρεια της Θεσσαλίας, όπου αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 2.100 θέσεις εργασίας οκτάμηνης διάρκειας. Ειδικότερα αφορά απασχόληση σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και στις δομές στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας (Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα, Βόλος).

Η διάρκειά του αναμένεται να είναι τουλάχιστον 8μηνη (όπως και στα προηγούμενα κοινωφελή προγράμματα), ενώ η αμοιβή θα ανέρχεται στο ύψος του κατώτατου μισθού, με κάλυψη και των ασφαλιστικών εισφορών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι νέες θέσεις θα καλύψουν ανάγκες σε Δήμους, δημοτικές υπηρεσίες και δομές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με στόχο τόσο την ενίσχυση της απασχόλησης όσο και την υποστήριξη υπηρεσιών που λειτουργούν με σημαντικές ελλείψεις προσωπικού. Οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν σε τομείς όπως η αποκατάσταση υποδομών, οι καθαρισμοί, οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, η πολιτική προστασία, αλλά και η ενίσχυση κοινωνικών υπηρεσιών και δημοτικών δομών.

Οι ειδικότητες που αναμένεται να ζητηθούν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων και εκπαιδευτικών βαθμίδων. Μεταξύ άλλων, εκτιμάται ότι θα υπάρξουν θέσεις για διοικητικούς υπαλλήλους, προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης, οικονομικούς υπαλλήλους, εργάτες γενικών καθηκόντων, προσωπικό καθαριότητας, οδηγούς, χειριστές μηχανημάτων έργου, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, τεχνίτες και εργατοτεχνικό προσωπικό. Παράλληλα, ανάγκες αναμένεται να υπάρξουν και για μηχανικούς, γεωπόνους, προσωπικό περιβάλλοντος, καθώς και για ειδικότητες κοινωνικής υποστήριξης όπως κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές και προσωπικό κοινωνικών δομών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί σε εργασίες που σχετίζονται με τη συντήρηση σχολικών μονάδων, τον καθαρισμό ρεμάτων και κοινόχρηστων χώρων, την απομάκρυνση φερτών υλικών και τη στήριξη υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Παράλληλα, οι Δήμοι αναμένεται να ενισχυθούν και σε τομείς καθημερινής λειτουργίας, καθώς πολλά τμήματα αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις προσωπικού εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το πρόγραμμα της Θεσσαλίας θεωρείται η αρχή ενός νέου κύκλου κοινωφελών δράσεων που σχεδιάζεται να επεκταθεί και σε άλλες Περιφέρειες της χώρας το επόμενο διάστημα. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο πλέγμα προσωρινής απασχόλησης που θα στηρίξει τόσο τους ανέργους όσο και τις αυξημένες ανάγκες της αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας συνεχίζουν να προκαλούν συζητήσεις, καθώς πρόκειται για συμβάσεις ορισμένου χρόνου χωρίς διασφάλιση μόνιμης απασχόλησης μετά τη λήξη τους.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για τις προκηρύξεις, τα κριτήρια συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μέσω της ΔΥΠΑ, με το ενδιαφέρον των ανέργων να είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένο.

Παραδείγματα μισθών

Πλήρης μισθός: 880,00 €

Ωρομίσθιο:5,28 € (για την αναγωγή του μισθού σε ωρομίσθιο διαιρούνται τα 6/25 του μηνιαίου μισθού με τις 40 ώρες του ισχύοντος συμβατικού ωραρίου 880,00 : 25 x (6:40)).

1) Συμφωνητικό παροχής Κοινωφελούς Εργασίας - εργασία 20 ωρών την εβδομάδα, (τετράωρο - πενθήμερο Δευτέρα - Παρασκευή):

Μηνιαίος μισθός μερικώς απασχολούμενου = 880,00 € x (20/40) = 440,00 €.

Ασφαλιστέες αποδοχές 440,00 € και ασφάλιση με 22 ΗΑ

2) Συμφωνητικό παροχής Κοινωφελούς Εργασίας - εργασία 30 ωρών την εβδομάδα, (εξάωρο - πενθήμερο Δευτέρα - Παρασκευή):

Μηνιαίος μισθός μερικώς απασχολούμενου = 880,00 € x (30/40) = 660,00 €.

Ασφαλιστέες αποδοχές 660,00 € και ασφάλιση με 22 ΗΑ

3) Συμφωνητικό παροχής Κοινωφελούς Εργασίας - εργασία 18 ωρών την εβδομάδα, (εξάωρο - τριήμερο Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή)

Μηνιαίος μισθός μερικώς απασχολούμενου = 880,00 € x (18/40) = 396,00 €.

Ασφαλιστέες αποδοχές 396,00 € και ασφάλιση με 12 (3x4) ΗΑ.