Οι αιτήσεις αναμένεται να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο.

Με βασικό άξονα τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια θα πραγματοποιηθεί και φέτος η επιλογή των δικαιούχων για το πρόγραμμα των παιδικών σταθμών μέσω ΕΕΤΑΑ για τη σχολική χρονιά 2026–2027, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που καθορίζει το πλαίσιο υλοποίησης της δράσης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται κάθε χρόνο μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες οικογένειες να εξασφαλίσουν δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και συμμετοχή σε δομές δημιουργικής απασχόλησης.Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν εργαζόμενες μητέρες, αυτοαπασχολούμενες, αλλά και άνεργες γυναίκες με ενεργό δελτίο ανεργίας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δικαιούχοι μπορούν να είναι και πατέρες που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της νέας ΚΥΑ, αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια ώστε να ενταχθούν περισσότερες οικογένειες στο πρόγραμμα. Ειδικότερα, για οικογένειες με έως δύο παιδιά το όριο ανεβαίνει στις 35.000 ευρώ, για τρίτεκνες οικογένειες στις 38.000 ευρώ, ενώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά φτάνει τις 41.000 ευρώ. Παράλληλα, ενισχύονται σημαντικά και τα όρια για τις πολύτεκνες οικογένειες, με προσαυξήσεις ανά επιπλέον παιδί και χωρίς αυστηρό πλαφόν σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για οικογένειες στις οποίες υπάρχει άτομο με αναπηρία άνω του 67%. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι δικαιούχοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα χωρίς την εφαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων, ενισχύοντας έτσι τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Το χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων για τη σχολική χρονιά 2026–2027, η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στον Ιούλιο και πιθανότατα προς το τέλος του μήνα. Το ενδεχόμενο αυτό βασίζεται στο περσινό χρονοδιάγραμμα, καθώς το 2025 η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων είχε ανοίξει στις 30 Ιουλίου και παρέμεινε διαθέσιμη μέχρι τις 14 Αυγούστου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι αιτήσεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet, ενώ σημαντικό μέρος των στοιχείων της αίτησης θα αντλείται αυτόματα από τις βάσεις δεδομένων του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται συνήθως σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος, προκειμένου να αποφεύγεται η υπερφόρτωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν γονείς ή πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια των παιδιών. Επιπλέον, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή άλλοι νόμιμοι εκπρόσωποι παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, καθώς και ατόμων με αναπηρία.

Το πρόγραμμα καλύπτει βρέφη και νήπια που φιλοξενούνται σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ενώ περιλαμβάνει και παιδιά σχολικής ηλικίας από 5 έως 12 ετών που μπορούν να συμμετέχουν σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ). Παράλληλα, προβλέπεται η συμμετοχή παιδιών, εφήβων αλλά και ενηλίκων με αναπηρία σε ειδικές δομές ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, τα προσωρινά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν μετά τις 15 Αυγούστου. Στη συνέχεια θα δοθεί χρονικό διάστημα για την υποβολή ενστάσεων, ενώ τα οριστικά αποτελέσματα εκτιμάται ότι θα δημοσιευθούν περίπου στις 27 Αυγούστου. Οι παιδικοί σταθμοί για τη νέα σχολική χρονιά αναμένεται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους την 1η Σεπτεμβρίου.