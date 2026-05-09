Στόχος είναι η επιτάχυνση των επενδύσεων σε «πράσινες» υποδομές και η μείωση του ενεργειακού κόστους για τους καταναλωτές, μέσα από πιο ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε στην υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που θεσμοθετεί την εφαρμογή του χρηματοδοτικού εργαλείου On-Bill Financing, ανοίγοντας τον δρόμο για ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών και κτιρίων χωρίς την ανάγκη αρχικού κεφαλαίου από τους πολίτες.

Το νέο μοντέλο προβλέπει ότι οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας θα χρηματοδοτούνται από παρόχους ενέργειας ή σχετικούς φορείς και η αποπληρωμή τους θα γίνεται σταδιακά μέσω των λογαριασμών ρεύματος, σε βάθος χρόνου. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης έργων όπως ανακαινίσεις, ενεργειακές βελτιώσεις, εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης και άλλες παρεμβάσεις, χωρίς την επιβάρυνση προκαταβολικού κόστους για τα νοικοκυριά.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ΥΠΕΝ για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας, το οποίο αποτελεί έναν από τους πιο ενεργοβόρους τομείς της οικονομίας.

Το συγκεκριμένο σχήμα εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και θεωρείται ότι μπορεί να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια, μειώνοντας τα εμπόδια πρόσβασης στη χρηματοδότηση και διευκολύνοντας την ενεργειακή μετάβαση των κτιρίων.