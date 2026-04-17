Ένα νέο, εκτεταμένο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών προετοιμάζει η κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα, έχοντας ήδη καταθέσει τις σχετικές προτάσεις προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Στο πλαίσιο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου ύψους 5,3 δισ. ευρώ, προβλέπεται η υλοποίηση ενός νέου, ανασχεδιασμένου προγράμματος «Εξοικονομώ», το οποίο θα διαθέτει συνολικούς πόρους 1,19 δισ. ευρώ για την επιδότηση παρεμβάσεων σε 62.000 κατοικίες σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, επιπλέον 0,93 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και θερμοσίφωνα, ενώ άλλα 0,39 δισ. ευρώ θα διατεθούν για ενεργειακές αναβαθμίσεις σε κτίρια όπου στεγάζονται μικρές επιχειρήσεις.

Τα επιλέξιμα νοικοκυριά θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν επιδότηση που μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και το 80% για παρεμβάσεις όπως θερμοπροσόψεις, μονώσεις, συστήματα σκίασης και αντικατάσταση κουφωμάτων. Σημαντική καινοτομία του νέου προγράμματος αποτελεί η δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής με σταδιακές καταβολές μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνεργασία με τον πάροχο. Για παράδειγμα, για παρεμβάσεις συνολικού κόστους 24.800 ευρώ, η επιδότηση μπορεί να φτάσει τα 19.800 ευρώ, με τον ωφελούμενο να καταβάλλει 5.000 ευρώ σε δόσεις αντί για εφάπαξ πληρωμή.

Η νέα αυτή προσέγγιση στοχεύει όχι μόνο στη διευκόλυνση της χρηματοδότησης, αλλά και στη μείωση της γραφειοκρατίας, καθώς οι πάροχοι ενέργειας θα μπορούν να αναλαμβάνουν το σύνολο της διαδικασίας για λογαριασμό των πολιτών, από την αίτηση έως και την υλοποίηση των εργασιών, γεγονός που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τη συμμετοχή.

Επιπλέον, προβλέπεται η διάθεση 0,04 δισ. ευρώ για τη δωρεάν έκδοση 200.000 Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, μηδενίζοντας το σχετικό κόστος για ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά και παρέχοντάς τους σαφή εικόνα της ενεργειακής κατάστασης της κατοικίας τους και των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, σχεδιάζεται η δημιουργία μητρώου ενεργειακής στήριξης για την ευκολότερη πρόσβαση των ευάλωτων πολιτών σε όλα τα διαθέσιμα μέτρα, ενώ 0,022 δισ. ευρώ θα διατεθούν για τη λειτουργία καταστημάτων «μιας στάσης», τα οποία θα παρέχουν ενημέρωση και καθοδήγηση για τις διαδικασίες και τα διαθέσιμα προγράμματα, ιδίως σε πολίτες με περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες.

Το νέο πρόγραμμα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα προηγούμενα «Εξοικονομώ» έχουν αναδείξει σημαντικά προβλήματα καθυστερήσεων και γραφειοκρατίας, με τις προθεσμίες ολοκλήρωσης έργων από κύκλους του 2021, του 2023 και του 2025 να εκπνέουν τους επόμενους μήνες, έπειτα από αλλεπάλληλες παρατάσεις που δόθηκαν λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών έγκρισης επιδοτήσεων.