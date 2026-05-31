Η είδηση του θανάτου του επαναφέρει στο προσκήνιο την ιστορία της νεαρής φοιτήτριας, η οποία μέσα από τη δωρεά των οργάνων της χάρισε ζωή σε πολλούς συνανθρώπους της, μετατρέποντας την προσωπική τραγωδία της οικογένειάς της σε πράξη αλληλεγγύης και προσφοράς.

Νέα συγκίνηση προκαλεί η υπόθεση της Έμμας Καρυωτάκη, καθώς έγινε γνωστό ότι ο άνδρας που είχε λάβει το ήπαρ της μέσω μεταμόσχευσης πριν από περίπου τρία χρόνια, έφυγε από τη ζωή.

Ο λήπτης του οργάνου είχε υποβληθεί στη σωτήρια επέμβαση χάρη στη δωρεά οργάνων της 21χρονης φοιτήτριας, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 2022. Η μεταμόσχευση τού είχε δώσει την ευκαιρία να παρατείνει τη ζωή του για περίπου τρία χρόνια, διάστημα κατά το οποίο, σύμφωνα με την ίδια τη λογική της δωρεάς οργάνων, τιμήθηκε το δώρο ζωής που προσέφερε η οικογένεια της Έμμας.

Η υπόθεση της Έμμας έχει αναδειχθεί σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα δωρεάς οργάνων στην Ελλάδα, με τη μητέρα της να συνεχίζει να στηρίζει δημόσια την αξία της μεταμόσχευσης και της προσφοράς ζωής μέσα από τον θάνατο.

Σε ανάρτησή της η ίδια αναφέρει:

«Σήμερα είναι μια μέρα πόνου ..

Σήμερα αποχαιρετώ έναν Άνθρωπο που μπορεί να μην πρόλαβα να τον αγκαλιάσω ποτέ και να κλάψω στην αγκαλιά του , μπορεί να τον γνώριζα λίγο και μόνο από το τηλέφωνο, είχε όμως πάνω του κάτι δικό μου, κάτι πολύτιμο και αυτό τον έκανε ξεχωριστό .. τον έκανε οικογένεια!

Καλό ταξίδι στο φως αγαπημένε μου κύριε Γιάννη .. εκεί εκτός από τους αγαπημένους σου θα σε περιμένει και μια άγνωστη αλλά γνωστή ψυχή να σε προϋπαντήσει..

Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή δύναμη στην οικογένεια του , στα παιδιά του που με τόσο κόπο μεγάλωσε σχεδόν μόνος του και στη μανούλα του».

