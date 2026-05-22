Το κοριτσάκι παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Στη σύλληψη της μητέρας ενός 3χρονου κοριτσιού προχώρησαν οι αρχές, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, μετά τη σοβαρή κατάσταση στην οποία νοσηλεύεται το παιδί στη ΜΕΘ Παίδων στο ΠΑΓΝΗ.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε το βράδυ της Πέμπτης (21/05/2026), όταν η μητέρα μετέφερε το κοριτσάκι στο Νοσοκομείο Χανίων. Οι γιατροί, διαπιστώνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασής του, έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Κατά την ιατρική εξέταση, το παιδί έφερε υποσκληρίδιο αιμάτωμα και εμφανή σημάδια τραυματισμών σε διάφορα σημεία του σώματός του. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ιατρικές παρεμβάσεις, καταφέρνοντας να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του, η οποία ωστόσο παραμένει κρίσιμη.

Το 3χρονο κορίτσι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Γιώργο Χαλκιαδάκη, το παιδί φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και υποσκληρίδιο αιμάτωμα, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί.

Η μητέρα συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο ενώ αυτό που διερευνούν οι Αρχές είναι πως προκλήθηκαν οι κακώσεις στο κορμάκι του μικρού παιδιού.

