Μετεγγραφή εισαχθέντα σε άλλη Σ.Μ.Υ.Κ. δεν επιτρέπεται.

Το ΥΠΑΙΘΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για την εισαγωγή ιεροσπουδαστών στις Σχολές Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) στην Κρήτη για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027.

Αν μετά την κύρωση του πίνακα εισακτέων υπάρξουν κενές θέσεις ή αυτές προκύψουν λόγω μη εγγραφής επιτυχόντα, κάθε Σ.Μ.Υ.Κ. γνωστοποιεί, μέσω της ιστοσελίδας του, τον αριθμό των κενών θέσεων που προέκυψαν. Στην περίπτωση αυτή, κάθε επιτυχών και μη εισακτέος δικαιούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση του πρώτου εδαφίου να υποβάλει αίτηση στο Ε.Σ.Ε.Ε. ζητώντας την κάλυψη της θέσης, με βάση τη βαθμολογία του. Η κάλυψη της κενής θέσης γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε.. Αν προκύψουν κενές θέσεις λόγω αποχώρησης εισαχθέντων εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους, η Σ.Μ.Υ.Κ. γνωστοποιεί μέσω της ιστοσελίδας της τον αριθμό των κενών θέσεων που προέκυψαν και καλεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όλους τους επιτυχόντες και μη εισακτέους να υποβάλουν αίτηση στο Ε.Σ.Ε.Ε. ζητώντας την κάλυψη της θέσης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης. Η κάλυψη της κενής θέσης γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε, με βάση τη βαθμολογία που έλαβαν οι υποψήφιοι.

