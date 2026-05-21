Περίπου 200 αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε 22 διαφορετικά σημεία της Κρήτης: Δεκάδες κατηγορούμενοι, «οικογενειακή υπόθεση» και αυτή η εγκληματική οργάνωση.

Σε νέα εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, η ΕΛΑΣ προχώρησε σήμερα σε τουλάχιστον 40 προσαγωγές - εκ των οποίων 18 έχουν ήδη μετατραπεί σε συλλήψεις - στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Ηρακλείου, του Μυλοποτάμου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου, με τις αρχές να προχωρούν σε συντονισμένες εφόδους σε κατοικίες και ποιμνιοστάσια, στο πλαίσιο της διερεύνησης οργανωμένου κυκλώματος. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται και με δεύτερη σοβαρή ποινική δικογραφία, που αφορά διακίνηση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης.

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται τέσσερις οικογένειες, με δύο εξ αυτών από τον Μυλοπόταμο να έχουν τον φερόμενο αρχηγικό ρόλο, ενώ οι υπόλοιπες λειτουργούσαν περιφερειακά ως διακινητές - διακινητές κοκαΐνης αλλά και ενωτίων, δηλαδή των ειδικών σημάνσεων που τοποθετούνται στα αυτιά των παραγωγικών ζώων προκειμένου να εξαπατηθούν οι ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το εύρος τόσο του οικονομικού όσο και του ποινικού σκέλους της υπόθεσης.

Το ρεπορτάζ της ΕΡΤ κάνει λόγο για 76 κατηγορούμενους και ευρήματα όπως όπλα, μεγάλες ποσότητες χασίς και κοκαΐνης, δώδεκα αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση εγκληματικών πράξεων, καθώς και χιλιάδες ενώτια αιγοπροβάτων.

