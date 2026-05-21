Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής διαμορφώθηκε σε 1,446 νέες κοινές μετοχές της CrediaBank για κάθε μία μετοχή της Ευρώπη Holdings.

Η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της Ευρώπη Holdings από τη CrediaBank αποφασίστηκε από τα διοικητικά συμβούλια των δύο εισηγμένων εταιρειών, σηματοδοτώντας μια στρατηγική κίνηση με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου τραπεζοασφαλιστικού σχήματος με διευρυμένες αναπτυξιακές προοπτικές.

Η προτεινόμενη συναλλαγή προβλέπει την απορρόφηση της Ευρώπη Holdings από τη CrediaBank, της οποίας οι μετοχές διαπραγματεύονται επίσης στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η διαδικασία δρομολογείται μετά την υπογραφή δεσμευτικών συμφωνιών μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών και τελεί υπό την προϋπόθεση λήψης όλων των απαιτούμενων εταιρικών, εποπτικών και κανονιστικών εγκρίσεων, καθώς και της πλήρωσης των συνήθων όρων που ισχύουν για αντίστοιχες συναλλαγές.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής διαμορφώθηκε σε 1,446 νέες κοινές μετοχές της CrediaBank για κάθε μία μετοχή της Ευρώπη Holdings. Η σχέση αυτή ενσωματώνει την προγραμματισμένη έκδοση 3,43 εκατ. νέων μετοχών της Ευρώπη Holdings μέσω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών υπέρ το άρτιο, στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου προγράμματος ανταμοιβής στελεχών που είχε εγκριθεί από τη γενική συνέλευση του Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.gr οι μέτοχοι της Ευρώπη Holdings θα βρεθούν να κατέχουν το 9,42% της CrediaBank.

Παράλληλα, πριν από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Ευρώπη Holdings σχεδιάζει επιστροφή κεφαλαίου έως 45,5 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,31 ευρώ ανά μετοχή, μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου. Η χρηματοδότηση της επιστροφής προβλέπεται να προέλθει από τη διάθεση μέρους της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, ενώ η κίνηση αυτή τελεί επίσης υπό τις απαιτούμενες εγκρίσεις των αρμόδιων εταιρικών οργάνων και αρχών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η συναλλαγή εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό των δύο ομίλων για τη δημιουργία ενός ενιαίου επιχειρηματικού σχήματος που θα αξιοποιεί συνέργειες μεταξύ τραπεζικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Ο όμιλος της Ευρώπη Holdings, μέσω των θυγατρικών Ευρώπη Ασφαλιστική και NAK Insurance Brokers, εμφανίζει δείκτη φερεγγυότητας 366%, υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ισχυρά λειτουργικά περιθώρια, στοιχεία που αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη δραστηριότητα bancassurance της CrediaBank.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η υφιστάμενη διοικητική ομάδα και το προσωπικό των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της Ευρώπη Holdings θα διατηρήσουν τους ρόλους τους μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του ασφαλιστικού βραχίονα του νέου σχήματος.

Η Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, σχολίασε: «Η συμφωνία επί των βασικών όρων της συνένωσης με την Ευρώπη σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας για την οικοδόμηση ενός πιο διαφοροποιημένου και ανθεκτικού επιχειρηματικού μοντέλου. Αυτό έπεται της ιδιαίτερα επιτυχημένης αύξησης κεφαλαίου ύψους €300 εκατ. νωρίτερα φέτος και αντικατοπτρίζει τη συνεχή εστίασή μας σε στοχευμένες ευκαιρίες που δημιουργούν αξία. Η προτεινόμενη συναλλαγή θα επεκτείνει τις δραστηριότητές μας που παράγουν έσοδα από αμοιβές μέσω της ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης ασφαλιστικής πλατφόρμας, ενισχύοντας τόσο τη βιωσιμότητα των εσόδων μας όσο και το προφίλ δημιουργίας κεφαλαίου. Η Ευρώπη είναι μια καλά διοικούμενη, συντηρητικά κεφαλαιοποιημένη και ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση με εξαιρετική διοικητική ομάδα και εξαιρετικές σχέσεις στην ασφαλιστική και αντασφαλιστική αγορά. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την ομάδα της Ευρώπη και να προσφέρουμε ουσιαστικά βελτιωμένες υπηρεσίες στους πελάτες μας».

Ο Νικος Μακρόπουλος, Πρόεδρος της Ευρώπη, δήλωσε: «Η σημερινή συμφωνία αποτελείσημαντικό ορόσημο για την Ευρώπη και αντικατοπτρίζει τη δύναμη και τη συνεχή δυναμική της παρουσίας μας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, υποστηριζόμενη από αποδεδειγμένο ιστορικό κερδοφόρας ανάπτυξης και το βάθος εμπειρίας της ανώτερης διοικητικής μας ομάδας. Η πρόσφατη στρατηγική μας επέκταση, συμπεριλαμβανομένων των εξαγορών της NAK, της AMYNA και ποσοστού 50% στην Alpha Insurance Brokers στη Ρουμανία, υπογραμμίζει την ικανότητά μας να υλοποιούμε με επιτυχία ευκαιρίες ανόργανης ανάπτυξης

Η συνεργασία με την CrediaBank έχει τη δυνατότητα να επιταχύνει περαιτέρω αυτή την πορεία, συνδυάζοντας τις ικανότητές μας στην ασφαλιστική αναδοχή και μεσιτεία με το πανελλαδικό δίκτυο διανομής και την ψηφιακή εμβέλεια της Τράπεζας, διατηρώντας παράλληλα την εστίασή μας στην ποιότητα, την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα. Είμαστε ενθουσιασμένοι με την ευκαιρία να προσφέρουμε ευρύτερες λύσεις και βελτιωμένη εμπειρία πελάτη, δημιουργώντας παράλληλα νέες ευκαιρίες για τους ανθρώπους μας».

