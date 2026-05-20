Μέχρι αύριο τα δικαιολογητικά της μεγάλης προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες υποψηφίους της προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ/2026, καθώς αύριο ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΑΣΕΠ, οι υποψήφιοι θα πρέπει έως αύριο, Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 και ώρα 14:00, να έχουν καταθέσει ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα έγγραφα μέσω της σχετικής πλατφόρμας, προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η αίτησή τους.

Η προκήρυξη 2Κ/2026 αφορά συνολικά 1.696 μόνιμες θέσεις σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, συγκεντρώνοντας ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον από υποψηφίους σε όλη τη χώρα.

Το ΑΣΕΠ καλεί τους ενδιαφερόμενους να μην αφήσουν την υποβολή για τις τελευταίες ώρες, ώστε να αποφευχθούν πιθανά τεχνικά προβλήματα ή καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι οφείλουν να ελέγξουν προσεκτικά ότι έχουν επισυνάψει σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ότι έχει πραγματοποιηθεί οριστική υποβολή της αίτησης.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν θα υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή συμπλήρωσης στοιχείων, ενώ θα ακολουθήσει ο έλεγχος των αιτήσεων και η έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης.